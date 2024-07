Comissão organizadora da ExpoVerde realiza reuniões com subcomissões

32ª edição da Feira do Verde e Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial de Adamantina será realizada nos dias 3 a 8 de setembro no recinto poliesportivo Sebastião Pires da Silva

A 32ª edição da Feira do Verde e Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial de Adamantina será realizada nos dias 3 a 8 de setembro no recinto poliesportivo Sebastião Pires da Silva. Para prepara a ExpoVerde 2024, a comissão organizadora deu início as reuniões com as submissões que integram a composição do evento.

Nesta semana, foi realizado encontro com o secretário de Educação, Osvaldo José, para alinhar a participação das escolas municipais na exposição. Tradicionalmente, as escolas marcam presença no local com trabalhos alusivos à temática abordada.

Além disso, foram realizados encontros ainda com os responsáveis pela organização do espaço onde são alocadas as flores e plantas e também com a equipe que trará os grandes e médios animais para a exposição.

Os encontros serviram para avaliar a realização do evento no ano passado e pontuar as melhorias e as adequações que devem acontecer para a edição deste ano.

ExpoVerde 2024 terá como tema “Tecnologia no agronegócio”

Para este ano, a comissão organizadora definiu como tema “Tecnologia no agronegócio”.

A abordagem da temática visa evidenciar o quanto a aplicação da tecnologia vem para tornar o trabalho do produtor rural mais fácil e visa gerar maior eficiência nos resultados obtidos por meio das propriedades rurais.