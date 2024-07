Bombeiros auxiliam em parto dentro de clínica em Adamantina

No final da tarde de hoje (18), a Polícia Militar de Adamantina prendeu um homem condenado por tráfico de drogas.

Segundo apurado pelo Adamantina NET, policiais da Força Tática receberam informações sobre a presença de um procurado de Marília no Parque do Caldeira. Eles localizaram o suspeito na Alameda Padre Nóbrega, no Jardim das Acácias.

Após a confirmação da ordem de prisão, o homem, reincidente pelos mesmos crimes, foi levado ao Plantão Policial de Adamantina e permanece à disposição da Justiça.

A operação contou com o apoio do Comando de Grupo Patrulha e de uma viatura de radiopatrulhamento.