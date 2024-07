BINA BBQ: completa linha para churrasco

As obras para a nova unidade das Lojas CEM em Adamantina estão em pleno andamento. Localizada na esquina das avenidas Salles Filho e Capitão José Antônio de Oliveira, a construção está visivelmente em progresso, destacando-se pela atividade intensa de edificação.

Em Adamantina, a nova loja não apenas oferecerá uma ampla variedade de produtos, mas também gerará oportunidades econômicas locais, inicialmente com a criação de 25 empregos diretos, todos contratados na própria cidade.

A Lojas CEM, com 72 anos de tradição no mercado, amplia sua presença com mais de 300 unidades espalhadas pelos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná. Conhecida por seu compromisso com a qualidade e preços acessíveis, a rede valoriza o atendimento presencial, não operando vendas online e concentrando suas estratégias no fortalecimento das lojas físicas.

Para mais informações sobre a Lojas CEM e seus produtos, aguarde as atualizações sobre a inauguração da nova unidade, que promete ser um marco para os consumidores adamantinenses e da região.