Vereadores pedem informações sobre auxílio enchente pago às famílias pelo Município

A Receita Federal do Brasil fechou a agência de atendimento presencial em Adamantina. O serviço, que funcionava na Alameda Fernão Dias, já está desativado. O imóvel era alugado. O mobiliário, equipamentos e elementos da identificação visual foram retirados. Um comunicado na porta informa sobre a medica e orienta os contribuintes sobre outros meios de atendimento.

De acordo com o comunicado, que trata o serviço presencial como “encerrado” no local, os atendimentos relativos ao Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) podem ser realizados no site da Receita Federal, nos conveniados Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal ou Correios) ou por meio do endereço eletrônico [email protected].

Ainda de acordo com o texto, outras orientações e informações podem ser obtidas por meio do endereço eletrônico [email protected].

A mesma informação sobre o fechamento do atendimento presencial em Adamantina está disponível no site da Receita Federal, com a anotação de “suspensa”:

Em agosto de 2019 a mesma decisão ocorreu em Dracena, quando foi anunciado o fim do atendimento presencial naquela cidade. Na ocasião, a medida foi tomada em razão da diminuição no quadro de servidores, diante de aposentadorias, e sem perspectiva, à época, pela contratação de novos funcionários. A orientação aos dracenenses, cinco anos atrás, é que o público teria atendimento presencial em Adamantina, agora também fechada.