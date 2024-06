Últimas vagas para o workshop sobre NR 01 da Zambianqui Ambiental

Nesta segunda-feira, 24 de junho (segunda-feira), a Loja Maçônica Estrela de Adamantina completa 75 anos de fundação. Assim como a cidade de Adamantina, a instituição tem a sua história atrelada a formação deste município que também completou a mesma idade no ano 2024.

O termo maçonaria faz alusão ao ofício dos pedreiros, e consequentemente o termo maçon vem do francês e significa “pedreiro” (daí o uso de diversos símbolos ligados a tal ofício, como o esquadro e o compasso).

Surgidos em meio à Idade Média, os maçons, se reuniam numa espécie de organização com regras próprias, as chamadas “corporações de ofício” (mas, há de se ressaltar que alguns historiadores apontam tempos mais antigos). Assim, guardavam para si o “segredo” da profissão, uma forma de monopolizar o saber e as técnicas adquiridas. Cabe ressaltar que não existiam apenas corporações de pedreiros, mas também alfaiates, sapateiros, latoeiros, etc.

Pelo fato de estarem em constantes viagens à trabalho, os maçons, diferentes dos servos, possuíam uma maior liberdade de trânsito nos diferentes locais por onde passavam. Dessa forma, também acabavam entrando em contato com outros maçons e se reconheciam por meio de senhas, ajudando-se assim mutuamente, constituindo assim, uma espécie de fraternidade.



Após a Idade Média, a maçonaria passou a aceitar membros que não eram ligados à construção, e acabou transformando-se em uma fraternidade dedicada ao “livre pensar”. Posicionando-se em diversos momentos da história contra qualquer espécie de fanatismo, ignorância e preconceito, ou mesmo absolutismo.

Há menções à Ordem Maçônica em diversos momentos da história do Brasil, como: Inconfidência Mineira, Revolução Pernambucana, Confederação do Equador, Independência do Brasil, Proclamação da República, etc.

Em nosso município, foi a Loja Estrela de Adamantina iniciou suas atividades em 24 de junho de 1949. Em uma residência situada à antiga Alameda Adolfo Pinto s/n. Para sua fundação, reuniram-se os seguintes maçons: Miguel Furnier Garcia, Antonio Ernesto Michelin, José Ramos Ortiz, José Clementino de Paula, Levy Adas, João de Almeida Filho, Antônio Ribeiro de Souza, Antonio Massaferro, Diógenes de Paoli, Jovelino Moraes de Camargo, Moysés Justino da Silva, Elias Esber Haddad, Fioravante Spósito, Hermínio Brighenti, Renato Bergonzini, Walter Justino de Sá e Antonio Santana.

Assim, escolheram o nome de “Estrela de Adamantina” e compuseram a sua primeira diretoria na seguinte conformidade: Venerável Mestre – Moysés Justino da Silva, Primeiro Vigilante – Renato Bergonzini, Segundo Vigilante – Diógenes de Paoli, Orador – Jovelino Moraes de Camargo, Secretário – Walter Justino de Sá, Tesoureiro – Fioravante Spósito, Chanceler – Antônio Ribeiro de Souza, Mestre de Cerimônias – Hermínio Brighenti, Hospitaleiro – Antonio Massaferro e Cobridor – Elias Esber Haddad. Destaque-se que, alguns membros que compuseram a reunião de sua fundação, integravam lojas das cidades de Pompéia e Lucélia.

Após a sua fundação, a Loja Estrela de Adamantina, funcionou durante algum tempo na garagem do Sr. Renato Bergonzini, onde fora fundada, passando posteriormente a ocupar um imóvel na Alameda Armando Salles de Oliveira, 736, (próximo ao atual prédio da Telesp). O templo tal como o conhecemos hoje, na Avenida Cunha Bueno, nº 661, fora inaugurado em 15 de novembro de 1956.

Ao lado dos membros do Executivo e Legislativo local, a Loja Estrela de Adamantina, atuou em diversas ocasiões em prol da elevação de Adamantina a categoria de Comarca, na década de 1950. Alguns de seus membros chegaram a compor as caravanas que se deslocavam até a Capital para tal propósito, além de outros feitos junto às esferas estadual e federal em prol da cidade.

Desse modo, ao longo de seus 75 anos de existência, a Loja Maçônica Estrela de Adamantina, por meio de seu Venerável Mestre Willian Yud Kataiama Yamashiro, enseja a sua gratidão a população adamantinense, pela passagem de seu Jubileu de Brilhante.