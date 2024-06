Equipes da Escola Eudécio Luiz Vicente participam do JEESP em Praia Grande

As equipes da E.T.C. Prof. Eudécio Luis Vicente de Adamantina (Escola Industrial), representará o município de Adamantina, nos dias 23 a 25 de junho em Praia Grande, nas finais dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (JEESP).

As equipes adamantinenses estarão participando na disputada competição nas modalidades de Voleibol Masculino e Feminino, Dama e Xadrez.

As disputas dos jogos darão classificação para os Jogos Escolares Brasileiro (JEB) que acontecerá em Recife.

“Sabemos que a nossas equipes irão encontrar dificuldade, com os adversários, mas estamos confiantes e vamos em busca da classificação, para próxima fase”, ressaltou o professor Rildo Araújo “Xapuri”.