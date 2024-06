Traficante de Marília é preso pela Polícia Militar em Adamantina

Uma camionete tombou na manhã desta sexta-feira (7), no cruzamento da rua Joaquim Nabuco com a Cristovão Goulart Marmo, no centro de Adamantina.

As informações extraoficiais, são de que houve a colisão entre a camionete com gaiola para o transporte de animais e um caminhão baú, que resultou no tombamento do veículo de menor porte.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para o atendimento desta ocorrência.

Apesar da gravidade, não houve vítimas.