Clínica Veterinária Austrália Vet é inaugurada em Adamantina

Com pouco mais de seis meses para encerrar o segundo mandato consecutivo à frente da Prefeitura de Adamantina (2017/2020 e 2021/2024). A Administração Márcio Cardim assegura que as obras e melhorias já em andamento no município serão concretizados até dezembro deste ano.

Entre as realizações, a gestão destaca a pavimentação do prolongamento da Avenida Francisco Belusci, o projeto de instalação de iluminação LED na cidade, a implantação da máquina de resíduos de construção civil.

“Vamos também iniciar a obra da ampliação do Cemitério, bem como de uma pista de Atletismo anexa ao campus III da Unifai, concluir a ampliação das quatro creches e três escolas, os quatro campos de grama sintética, terminar o calçamento em torno do Parque dos Pioneiros e iniciar a ligação do Parque Itamaraty com o Jardim Brasil com asfalto novo”, afirmou o chefe do executivo em entrevista na TV Folha Regional.

A organização dos trâmites burocráticos para a construção das 120 novas casas populares e a ampliação da outra parte do Pronto-Socorro, bem com a conclusão do prédio da Ressonância Magnética e do Centro Cirúrgico, o término da adequação do Postão que será transformado no AME Municipal e a mudança da Farmácia Municipal são conquistas asseguradas pela Administração para serem entregues 2024.

“A população pode esperar que os projetos que nós temos em desenvolvimento, serão concluídos”, garantiu o prefeito.