Prefeitura de Adamantina inaugura museu e arquivo histórico

A Paróquia Santo Antônio, de Adamantina, fez na quinta-feira (20) a entrega dos dois principais prêmios do sorteio realizado no sábado anterior, dia 15, durante a Festa do Padroeiro, em sua 32ª edição, que aconteceu no Recinto Poliesportivo.

A entrega das chaves contou com o pároco da Igreja Matriz de Santo Antônio, representantes da administração religiosa e organizadores da Festa do Padroeiro. A ganhadora do carro Fiat Mobi Like foi Laryssa Alves Beluzzo, moradora em Lucélia. Já a ganhadora da moto foi Fernanda de Souza Ascencio.

A tradição de mais de três décadas levou um grande público regional ao recinto poliesportivo, na noite do evento. No local foram montadas diversas barracas com comidas e bebidas típicas a preços populares, cuja renda é revertida às iniciativas da Paróquia. A renda do sorteio também tem a mesma finalidade.

A Festa do Padroeiro se tornou um dos maiores eventos juninos da região, com organização assumida pela comunidade católica da Paróquia. A programação integrou o calendário oficial da programação dos 75 anos de Adamantina comemorados na quinta-feira (13), Dia de Santo Antônio.