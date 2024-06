OAB Adamantina reinaugura Salas no Fórum e apresenta Espaço de Coworking nesta sexta-feira

Fazendo parte das festividades do aniversário de Adamantina, a administração municipal realiza a inauguração do piso vinílico recentemente instalado no Ginásio de Esportes Paulo Camargo.

A solenidade de inauguração acontece nesta sexta-feira dia (7) ás 19h00 com a realização de quadrangular de futsal Sub 10, com a participação das escolinhas Fratellos, Dell de Lucelia, CT Daniel Marques e SELAR Ferinhas Fut.,

A revitalização do piso do Ginásio de Esportes Paulo Camargo, foi recurso, conquistado através da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo.

Os equipamentos já foram instalados no Ginásio de Esportes composto por dois gols de futsal, dois gols de handebol, duas antenas de vôlei, uma rede de vôlei, uma rede de futsal, um par de mastro do vôlei, uma rede de handebol, duas tabelas de acrílico de basquete, duas estruturas de ferro de basquete, dois aros de basquete, 22 rolos madeirado, dois pares de banco com 8 lugares, uma manivela, dois sacos de supergraute quartzolit 25 kg, um balde de Evertol 13 kg e um catalizador de 1.650 kg.

Todos estes recursos somam o valor de R$ 327.966,00 (trezentos e vinte e sete mil, novecentos e sessenta e seis reais) na área esportiva do Município de Adamantina.

Essa conquista para o esporte de Adamantina contou o apoio e intermediação do deputado estadual Sebastião Santos.

O novo piso que foi instalado recentemente já vem sendo utilizado e os atletas aprovaram a melhoria, que garante maior conforto, segurança e ótimas condições para a prática esportiva.

O secretário de Esportes, Lazer e Recreação (Selar) Ronaldo Dutra (Tuiuiu), ressaltou o apoio do prefeito Márcio Cardim e o trabalho do deputado Sebastião Santos por esta conquista.