Adamantina terá Torneio de Cobrança de Penalidades

O Juridicando, projeto de extensão do curso de Direito do Centro Universitário de Adamantina, sob a orientação do Prof. Me. José Eduardo Lima Lourencini, com apoio do coordenador do curso Prof. Me. Igor Terraz Pinto, produziu, no último mês, uma série sobre um tema que, muito embora pareça ter saído dos livros e filmes de ficção científica, está cada vez mais presente em nosso dia a dia: “A Inteligência Artificial (IA) e suas relações com o universo do Direito”.

No primeiro episódio da série, o time Juridicando, composto pelos professores Igor e José Eduardo, e pelos estudantes Ana Flora Micali, Bruno Poli Manha, Camila Canteiro e César Henrique Forato Frésco, abordou de maneira geral sobre o que é a Inteligência Artificial e seus principais usos.

No segundo episódio, a discussão se centrou na relação entre o uso da IA e a disseminação de fake news, tema de grande interesse e importância para toda a sociedade.

Na terceira parte da série, o podcast do curso de Direito abordou as relações entre o Direito e a Inteligência Artificial, destacando, inclusive, seus usos no cotidiano forense, tanto na advocacia quanto nos tribunais superiores, se configurando como uma poderosa ferramenta no áudio dos juízes, desembargadores e ministros no julgamento dos mais variados casos.

Por fim, no último episódio da série, o Juridicando entrevistou a chefe do Cartório Eleitoral de Adamantina e professora do curso de Direito da FAI, Ariane Mazzo José, que, em um dos melhores episódios já produzidos pelo podcast, abordou o tema “Processo Eleitoral, fake news, uso da Inteligência Artificial e segurança da urna eletrônica”.

Para acompanhar este episódio, acesse a página “Juridicando – Direito FAI” no Youtube.

O Juridicando é vinculado ao Programa FAI-Cidadã, coordenado pela Prof.ª Dra. Fernanda Stefani Butarelo.

Avaliação dos alunos

Para a estudante Ana Flora Micali, o estudo sobre IA é “essencial”, já que a tecnologia vem transformando a prática jurídica. “A compreensão de algoritmos, linguagens de programação e análise de dados se tornou um grande diferencial para o profissional de Direito. Dessa forma, o Juridicando trouxe a oportunidade para todos os membros da sociedade compreenderem mais a fundo esse tema tão relevante, a partir de uma série de episódios que elencaram a inteligência artificial com outro ramo ligado ao Direito”, afirma.

Camila Canteiro avalia que a série produzida pelo Juridicando sobre IA e Direito foi “muito importante” para a sociedade, “pois ao explicar questões como direitos autorais, fake news, eleições e o impacto da IA no sistema jurídico, a série ajudou a esclarecer sobre a tecnologia, que não é algo tão complexo e até mesmo aproximá-la das pessoas. Isso foi especialmente valioso, já que a IA está cada vez mais presente em nossas vidas, mas ainda gera muitas dúvidas e medos”, aponta.

Camila ainda diz que a série criou um espaço de interação e aprendizado e não apenas destacou os avanços e as possibilidades da IA, mas também levantou questões éticas importantes sobre seu uso no Direito, como por exemplo, discutir se as decisões judiciais feitas por IA serão tão justas e imparciais quanto as feitas por humanos e tal debate é essencial para pensarmos em um uso responsável dessa tecnologia e da necessidade de regulamentar e supervisionar a IA para minimizar riscos e garantir que a inovação tecnológica respeite o direitos fundamentais e a privacidade das pessoas.

Acesso

Quer acompanhar o Juridicando? Nosso podcast é veiculado todas as terças-feiras, às 22h, e, às quartas-feiras, às 15h, na Rádio Cultura FM 99,3 Mhz. O Programa é transmitido ao vivo, às quartas-feiras, no canal do YouTube do Juridicando.

Quer acompanhar o Juridicando nas redes sociais? Acesse o nosso site e encontre todos os links: juridicandopodcast.com.br.