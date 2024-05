Paróquia realiza neste sábado a Quermesse da Padroeira Nossa Senhora de Fátima

A Lojas CEM abriu recrutamento para a equipe da nova loja que vai abrir em Adamantina. São oferecidas 25 vagas e as oportunidades são para vendedores, recebedoras, cobradores, auxiliares de loja e de limpeza e montadores de móveis. São exigidos idade mínima de 18 anos e segundo grau completo. Há vagas para pessoas com deficiência.

Segundo divulgou a Lojas CEM, o candidato pode se inscrever no site da empresa, cadastrando o currículo no campo trabalhe conosco. Na ferramenta basta selecionar a cidade Adamantina e preencher os campos exigidos pelo sistema.

O candidato também pode entregar currículos impressos no PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Adamantina, que funciona no espaço do Poupatempo, à Avenida da Saudade, 1072. A filial da CEM em Osvaldo Cruz, também recebe currículos impressos.

Após a seleção dos candidatos, o treinamento vai ser conduzido pela equipe da loja de Osvaldo Cruz.



Loja finalizada em 100 dias

Foram iniciadas as obras na área que vai receber a filial da Lojas CEM em Adamantina, na esquina da Avenida Capitão José Antônio de Oliveira com a Rua Deputado Salles Filho. A previsão é que o espaço esteja pronto e finalizado em 100 dias, quando a rede inicia sua operação na cidade.

Três imóveis que existiam na área (auto posto Murillo, antigo Ministério do Trabalho e uma loja de roupas) foram demolidos. Os entulhos da demolição foram removidos e o canteiro de obras recebeu tapumes, para o início das obras de alvenaria no local.

Lojas CEM

Com 72 anos de mercado, a Lojas CEM tem mais de 300 unidades nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná. Uma das mais recentes foi inaugurada em Osvaldo Cruz, em julho do ano passado. A rede não atua com vendas online e aposta todas as suas estratégias em lojas físicas. Conforme seu site institucional a empresa teve seu início em 1952 como uma pequena oficina de bicicletas na cidade de Salto, na Região Metropolitana de Sorocaba. Com o passar dos anos o negócio evoluiu. A sigla CEM – Centro dos Eletrodomésticos e Móveis – foi escolhida em 1976 por meio de um concurso que movimentou a região.