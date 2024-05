Motorista morre e passageiros ficam feridos em acidente com ônibus de excursão na Anhanguera

Por: Nivaldo Londrina Martins do Nascimento (Mtb 35.079/SP.)

A paródia é um gênero literário que recria uma obra preexistente, dando a ela um teor cômico, crítico, irônico ou satírico. Por isso, é um recurso muito utilizado para debater temas polêmicos, inclusive políticos, com leveza e humor. Como exemplo prático, hoje criaremos uma pequena paródia a partir da cantiga de roda Terezinha de Jesus. Mas não ficaremos nisso. Em seguida, publicaremos a inteligente e divertida música O Pato, de Vinicius de Morais. Por fim, tentaremos fazer uma conexão da paródia criada com a música por meio de algumas perguntas. Quem rir dessa confusão não vai para o céu.

A cantiga de roda. “Terezinha de Jesus/ De uma queda foi ao chão/ Acudiram três cavalheiros/ Todos três, chapéu na mão. O primeiro foi seu pai/ O segundo, seu irmão/ O terceiro foi aquele/ Que a Tereza deu a mão. Terezinha de Jesus levantou-se/ Levantou-se lá do chão/ E sorrindo disse ao noivo/-Eu te dou o meu coração! Da laranja quero um gomo/ Do limão quero um pedaço/ Da morena mais bonita/ Quero um beijo e um abraço”.

A paródia. Terezinha de Jesus/ De uma queda foi ao chão/ Escaparam três cavalheiros/ Todos três, para a oposição. O primeiro foi o Republicanos/ O segundo, o União/ 0 terceiro foi o PL/ Que deixou Tereza na mão. Terezinha de Jesus, tentou se levantar/ Levantar-se lá do chão/ E se lamentando, disse ao povo/ -Nosso grupo precisa de reconstrução! Para o Novo ficou um gomo/ Para o PSD um pedaço/ Para o PP ficou o sonho/ E os três primeiros, receberam o beijo e o abraço.

O Pato. Lá vem o Pato/ Pata aqui, pata acolá/ Lá vem o Pato/ Para ver o que é que há. Lá vem o Pato/ Pata aqui, pata acolá/ Lá vem o Pato/ Para ver o que é que há. O pato pateta/ Pintou o caneco/ Surrou a galinha/ Bateu no marreco. Pulou do poleiro/ No pé do cavalo/ Levou um coice/ Criou um galo. Comeu um pedaço/ De jenipapo/ Ficou engasgado/ Com dor no papo. Caiu no poço/ Quebrou a tigela/ Tantas fez o moço/ Que foi pra panela. Lá vem o Pato/ Pata aqui, pata acolá (…).

As perguntas. Quem é a Terezinha de Jesus? E o Pato? E a pata aqui e a pata acolá? São duas patas? E o marreco que apanhou do Pato? Como sei que as respostas estão na ponta da língua de quem acompanha os meus textos, encerro essa história com uma pequena observação. Nos dias 13 e 20 de maio de 2023, publiquei, neste mesmo espaço, um estudo intitulado Eleições 2024. Nele, explicava como foram as eleições municipais dos últimos 40 anos em Adamantina. Pelo visto, o Pato, as patas e o marreco que “apanhou” do Pato, não tiveram a oportunidade de ler o documento em pauta.