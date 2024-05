ARTIGO: PROVÍNCIA, PICARETAS E MENTES MEDÍOCRES…

“A falta de ética do cidadão provinciano baseia -se no caráter íntegro do homem, ou seu profissionalismo onde a perca de seu posicionamento se resulta em descredibilidade profissional, pessoal, afetando seu convívio entre pessoas da sociedade, o colocando em situações extremas. O cúmulo da incredibilidade o coloca em total divergência, pois usam do momento para serem oportunistas de situações para conquistarem aquilo que futuramente almejam”. (Gilson Leandro)

By seb@r.

Na semana passada, mais um daqueles eventos que se tornaram mais ou menos nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, ainda, ocorre todos os anos e assim, dizem, caminha este TEMPO NOVO TEMPO que se chama hoje…

Na realidade, talvez, da FICÇÃO PROVINCIANA, tais realizações visam transformar alguma COISA em outra COISA e assim por diante…

O interessante é que a MAIORIA sabe que se trata de uma ARMAÇÃO COMERCIAL, entretanto, continuam participando de um jeito ou de outro desta PICARETAGEM…

Como sempre, CADA LOUCO/A COM SUA MANIA, ainda mais nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA com suas MENTES MEDÍOCRES em todas as áreas do MERCADO ORGANZACIONAL…

Além do mais em meio ao tudo de MENOS, nos lados das PAREDES ALVAS tudo continua na MESMICE DE SEMPRE, ou seja, SE VOCÊ PENSA QUE TÁ RUIM, PODE PIORAR…

Mesmo assim, torna-se necessário estar em SINTONIA com este TEMPO NOVO TEMPO, haja vista as TROCAS NADA SIMBÓLICAS neste período de PRÉ com PRÉ em busca do outro PRÉ…

Este texto (sic) está sendo escrito ao som de ALICE COOPER com a música HALO OF FLIES, um clássico do ROCK is ROCK in ROCK, tendo em vista, ou melhor, OUVIDOS, ainda, tal qual aqueles TRÊS MACAQUINHO do NÃO FALAR… NÃO OUVIR e NÃO VER/OLHAR…

Os denominados PICARETAS PROVINCIANOS estão em todas as áreas do MERCADO, todavia, cada qual deve saber como IDENTIFICAR os DITOS CUJOS de um jeito ou de outro…

Tais DESENCONTROS fazem parte do CENÁRIO ATUAL, entretanto, a REFLEXÃO CRÍTICA por meio da IRONIA deve estar sempre em COMPASSO de espera, se possível, para muitas INTEPRETAÇÕES sobre o famigerado SENSO COMUM, isso é, aquela turma que continua seguindo o BERRANTE DO GENOCIDA em TERRAS PROVINCIANAS…

Que VOCÊ possa saber pra onde ir sem pensar em voltar, assim, pode ser que seja aquilo que nunca foi, ainda mais quando se trata disto ou daquilo, porém, como sempre, o MUNDO continua sendo DAS ESCOLHAS que se faz em nome desta ou daquela bandeira (sic)…

Pra não esquecerem, a saber: PERDERAM MANÉS!

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

_____________________________

e-mail: [email protected]