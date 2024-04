SELAR apresenta solicitação para construção de um ginásio de esportes no Campo do Marroco na Vila Joaquina

O vereador Hélio Santos, informou que em recente sessão ordinária da Câmara Municipal de Adamantina, realizada em 18 de março, apresentou atendendo pedido da Selar (Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação) solicitações de grande relevância para a comunidade adamantinense.

Uma delas merece destaque especial: trata-se da solicitação de recursos financeiros ao Dr. Márcio França, Ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, para viabilizar a construção de um Ginásio Poliesportivo no “Campo do Marroco”.

De acordo com o vereador Hélio Santos, essa iniciativa foi formalizada por meio do Requerimento nº 32/2024, subscrita pela vereadora Profª Noriko Saito e pelo vereador Riquinha do Bar, sendo respaldado pelo apoio unânime dos demais membros do legislativo municipal.

“Essa proposição reflete nosso compromisso com o desenvolvimento da infraestrutura esportiva em nossa cidade, visando proporcionar espaços adequados para a prática esportiva e o lazer de nossa comunidade”, afirmou Hélio Santos.

Já em conversa com a reportagem o secretário de Esportes, Ronaldo Dutra (Tuiuiu), destacou que a importância para o esporte de Adamantina e principalmente para os moradores da Vila Joaquina deste Ginásio Poliesportivo. “O local é excelente e com certeza a constrição do Ginásio Poliesportivo irá valorizar aquela parte da cidade e proporcionará mais um local de esporte e lazer para os moradores”, afirmou Tuiuiu.