Secretaria de Assistência Social de Adamantina realiza capacitação com entidades para o desenvolvimento do trabalho social

Na última terça-feira (9), os alunos da EE Helen Keller, acompanhados pelo Professor Tiago Rafael, além dos funcionários da Secretaria de Abastecimento, Agricultura e Meio Ambiente (SAAMA), deram continuidade às atividades de revitalização na área abrangida pelo Parque Caldeira.

Os alunos produziram previamente, com madeira de demolição, diversas plaquinhas, com frases motivacionais. Na ação, foram instaladas cerca de 15 plaquinhas ao longo da pista de caminhada do Parque Caldeira.

Segundo o professor Tiago, tal projeto além de desenvolver atividades de educação ambiental, também mostra que é possível deixar a nossa cidade mais bela e agradável com pequenas ações. E quem sabe, termos aqui, mais um local “instagramável” na cidade.

Para Thiago Benetão, secretário de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente de Adamantina, “esta é mais uma bela ação que estamos realizando em parceria com os nossos jovens e as nossas escolas, que produzirá muita coisa boa no futuro”, afirma.

As próximas atividades também estão previstas para acontecer no Parque Caldeira, tendo como foco o plantio de mudas produzidas pelos próprios alunos.