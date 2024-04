Prefeitura de Adamantina realiza audiência pública sobre o Plano Nacional Aldir Blanc II

O final de semana será agitado em Adamantina, pois a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, promove diferentes atividades.

Feira Afro-Indígena

Sábado (13), a partir das 14h até às 22h, acontece mais uma edição da Feira Afro-Indígena na Casa Afro. A feira contará com praça de alimentação com comidas típicas, entre elas, o acarajé, exposição de diversos produtos afro-indígenas e, ainda, a apresentação de uma dança indígena, de discotecagem, break dance e de rock.

Todas as atividades artísticas acontecerão no palco que está localizado no Vale das Pedrinhas.

Ufa!Jam Session II Edição

Paralelamente a Feira Afro-Indígena, acontece a competição Ufa!Jam Session II Edição que é um campeonato de skate. A competição será dividida entre as categorias: mirim, iniciante e amador.

Os vencedores da competição receberão R$700 em premiação e mais roupas e peças. A iniciativa ainda pede que os participantes doem um quilo de alimento não perecível.

O campeonato de skate é realizado e apoiado pela Ufa!Skate Shop; a Prefeitura de Adamantina, por meio das Secretarias de Cultura e Turismo e Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação, Casa Afro e, ainda, Vale das Pedrinhas. O Vale das Pedrinhas e a Casa Afro funcionam na Rua Augusto Rossi, 25.

Oficina de Iniciação Teatral

No sábado(13) das 14h às 18h e no domingo(14) das 8h30 às 12h30, Adamantina recebe uma oficina de iniciação teatral com Fernanda Missiaggia no Anfiteatro Fernando Paloni.

A programação, que é gratuita, será realizada pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativa, Poiesis e Oficinas Culturais em parceria com a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

Os interessados em participar podem efetuar sua inscrição na biblioteca municipal Jurema Citeli. As vagas são limitadas. Dúvidas ou mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (18) 3522-2243.