Prefeitura de Adamantina adere ao sistema do Detran de cadastro eletrônico das indicações de condutores

A Prefeitura de Adamantina, por meio de Departamento Municipal de Trânsito (DEMTRAN), aderiu ao sistema do DETRAN de cadastro eletrônico das indicações de condutores.

Com a medida, os usuários poderão indicar o condutor infrator de maneira digital, tornando todo o processo mais seguro e ágil.

Conforme o comunicado do Detran.SP, a CDT, aplicativo consolidado, concentra toda a documentação do condutor e do veículo no celular, incluindo a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV).

Já o Portal de Serviços da SENATRAN disponibiliza uma plataforma online com diversos serviços relacionados ao trânsito, como consulta de CNH, veículo, infrações, e muito mais.

Como fazer uso do aplicativo ou site

De acordo com o DETRAN, o proprietário deve acessar a CDT ou o Portal de Serviços da SENATRAN e, no aplicativo ou site, indicar o nome e o CPF do real condutor no momento da infração, para tanto o mesmo deverá ter o selo prata ou ouro no sistema GOV.BR e o indicado deverá realizar o mesmo procedimento nas mesmas características.

O prazo para a indicação do real infrator é de 30 dias, contados a partir da data de notificação da infração.