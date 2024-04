Ponte no Córrego do Rancho tem obras retomadas, informa Prefeitura

A Prefeitura de Adamantina, por meio de sua ouvidoria, informou na última quinta-feira (28) a retomada das obras de construção de pontes, que estavam paradas. “De acordo com a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento, as obras foram retomadas na data de hoje (28), com a equipe da Secretaria de Obras”, relatou o órgão municipal.

Na manhã desta segunda-feira (1) a reportagem esteve na Estrada ADM 353 – Estrada Geraldo Jordão, sobre o Córrego dos Ranchos, onde verificou a presença de trabalhadores da Secretaria Municipal de Obras no local. Quanto à evolução das obras, foi identificado o posicionamento de ferragens em uma das cabeceiras da estrutura de gabião.

Na estrada rural entre o residencial Vista Verde II e a ponte houve movimentação de terras, melhorando o acesso ao local. Também foi instalada a placa da obra, com informações sobre a licitação, empresa contratada, prazos e valores.

Depois dessa etapa no Córrego dos Ranchos, a expectativa é pela retomada das obras na Estrada Municipal ADM-445, sobre o Córrego Tocantins (logo após a Usina de Lixo), também paralisada.

As duas obras foram licitadas pela Prefeitura de Adamantina em abril do ano passado. Foram iniciadas, e a partir do final do segundo semestre não avançaram mais. A licitação municipal contratou empresa especializada para execução de mão de obra e hora-máquina para construção das duas pontes em gabião, pelo valor final de R$ 602.202,05. Porém, conforme informou a ouvidoria semana passada, a retomada ocorre com servidores do quadro da Secretaria de Obras. A ouvidoria não detalhou as justificativas e o embasamento para essa mudança na diretriz da obra, nem informou prazo para sua completa execução e entrega aos moradores.

De acordo com o Portal da Transparência da Prefeitura de Adamantina, do valor empenhado de R$ 602.202,05, foram pagos à empresa contratada o montante de R$ 431.940,95, em três medições, com datas de 24 de julho, 14 de setembro e 7 de dezembro do ano passado, etapas que acumulam 71,72% de execução, restando um saldo financeiro de R$ 170.261,10.

A demora para a execução das duas pontes causa transtornos e despesas aos moradores, sobretudo usuários das estradas diretamente afetadas pela obstrução das passagens.