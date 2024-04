Neste sábado tem a campanha para arrecadar alimentos ao PAI Nosso Lar

O Centro Universitário de Adamantina irá sediar o I Fórum sobre Formação em Psicologia do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo (CRP-SP) – Subsede Assis, e da Associação Brasileira de Ensino de Psicologia (ABEP) nesta sexta-feira, 12, das 9h às 13h, no Auditório Miguel Reale, Câmpus II.

De acordo com a coordenadora do curso de Psicologia, Prof.ª Dra. Thaísa Angélica Déo da Silva Bereta, o momento permitirá a reflexão junto aos coordenadores, docentes e supervisores de estágio do papel social e ético da Psicologia, destacando a importância dos projetos pedagógicos dos cursos e a qualidade do ensino ofertado pelas Instituições de Ensino Superior (IES).

“É uma grande alegria sediarmos o I Fórum sobre Formação em Psicologia do Sudoeste Paulista. Discutir sobre a formação do psicólogo e sobre as Novas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Psicologia se faz necessário, para assim, pensarmos que profissional queremos formar e que Psicologia queremos construir”, ressalta a docente.

No evento será proposta uma aproximação e escuta das demandas éticas e técnicas das 12 IES em Psicologia do sudoeste paulista, dando continuidade às ações iniciadas pela Subsede de Assis em 2023.

A inscrição pode ser realizada pelo link: https://www.crpsp.org/evento/view/1068.

Programação

Das 9h às 9h30 será o credenciamento do evento. Das 9h30 às 10h30 haverá a conferência com o tema “Psicologia e a práxis no século XXI: novas perspectivas na formação de psicólogas e psicólogos”, ministrada pela presidente da Associação Brasileira de Ensino de Psicologia (ABEP), psicóloga Irani Tomiato.

Das 10h30 às 11h haverá um intervalo para, na sequência, das 11h às 13h, ser realizada a mesa-redonda “Diretrizes Curriculares da Psicologia em processo de implantação: curricularização da extensão e estágios obrigatórios”.