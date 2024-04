Mulher é presa suspeita de matar namorado e atear fogo em carro com corpo dentro no interior de SP

“O silêncio das cidades do interior só faz bem quando a mente também está silenciosa!” (Li Azevedo)

By seb@r.

Pode-se escrever que faz alguns meses que o “executivo provinciano” está patinando quase sempre no mesmo lugar, ainda, as muitas promessas da Campanha continuam na “boca de espera” do “cumpra-se”…

Tais desencontros estão relacionados com os mais diversos problemas aqui e ali, sendo que a situação continua “devagar quase parando” em todas as áreas e a comunidade provinciana continua na espera das tais promessas…

Também, além do mais ou de menos, talvez de menos em muitos casos relacionados com o “poder público”, tem a ver com os nomes que fazem parte da equipe ou sistema centralizador do “Executor”…

Nestes anos, os preparativos para as campanhas eleitorais para vários cargos, entre os quais, deputados estaduais e federais, de um jeito ou de outro podem sinalizar o que vai ocorrer daqui pra frente em terras provincianas…

As últimas lambanças patrocinadas pelo executivo aqui ou ali, como sempre, buscando outros interesses além do cenário provinciano, estão deixando a desejar para todos os lados de um mesmo lado…

Existem muitas diferenças entre a composição da própria equipe que o executor montou para isto ou mais aquilo, ainda, as preocupações com os fatos que estão ocorrendo do outro lado, ou seja, das “paredes alvas” podem fazer a diferença neste tempo novo tempo…

Neste cenário mais do que interessante, talvez seja possível montar algumas duplas para muitas cantorias em nome de um mesmo lado, a saber: Pinóquio Provinciano e Magnífico Provinciano; Rasputin Provinciano e Collorzinho Provinciano; Alice Provinciana e Barbie Provinciana; Extremista e Radical provincianos, além de outros/as que estão vagando deste e do outro lado de um mesmo lado…

Entendo que o cenário provinciano continua proporcionando muitas possibilidades nesta área que está alem das qualidades musicais (sic) destas duplas em meio aos desencontros patrocinados pelos interesses comuns aos mesmos…

O contexto atual para todos os lados da Província continua mais nebuloso do que nunca, tendo em vista que o poder continua buscando mais poder para se manter no poder…

Ainda, existe a tal “oposição declarada” neste cenário quase que apocalíptico e tudo indica que vai continuar assim daqui pra frente, entretanto, “todo cuidado é pouco” quanto a hegemonia deste grupo provinciano que tomou conta do da área provinciana…

Espera-se que “mídia local” possa continuar focando tais desencontros em meio aos interesses do poder público quanto ao poder institucional para estar de “prontidão” contra tais desmandos em nome deste ou do outro grupo, sendo que na realidade trata-se de um mesmo grupo provinciano…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

_________________________________

e-mail: [email protected]