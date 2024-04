Lar dos velhos recebe confirmação de verba de R$ 50 mil

Em conversa com a reportagem do Jornal Folha Regional, o diretor geral da Santa Casa de Adamantina, Frei Messias Tamborelli, informou que já existe uma ‘previsão’ de início do funcionamento do novo Centro Cirúrgico: o que deve ocorrer até o mês de junho deste ano.

As obras foram iniciadas em setembro de 2021 e contemplam a reforma e ampliação do espaço, que passará a ter 486 metros quadrados para atender a nova dinâmica do hospital no atendimento regional.

Ao todo, o Centro contará com cinco salas cirúrgicas, segundo o responsável, o que dará uma estrutura mais adequada para a prestação dos serviços disponibilizados aos pacientes, além de organizar o fluxo interno e melhor atendimento às normas vigentes.

“As obras em si estão praticamente finalizadas. Toda a parte elétrica já se encontra pronta. Estão sendo feitas as instalações dos ares condicionados, mantas e outros detalhes. E esperamos que tudo fique pronto até o meio do ano para entregarmos mais essa conquista à população”, relatou Frei Messias.

A projeção inicial de investimento – em 2021 – era R$ 878 mil, dos quais R$ 750 mil viabilizados por meio de emendas parlamentares de Ricardo Bentinho e Jorge Tadeu Mudalen, bem como R$ 128 mil de contrapartida da própria Santa Casa.