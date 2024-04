Jogos Universitários 2024 prometem animar comunidade acadêmica no fim de abril

Em menos de um mês, o entusiasmo e a animação da comunidade acadêmica do Centro Universitário de Adamantina vão tomar conta das dependências do Câmpus III (Av. Marechal Castelo Branco, 660) com a realização dos Jogos Universitários 2024.

Agendada para iniciar em 28 de abril (domingo), com a Corrida 5K pela manhã, e se encerrar em 4 de maio, esta edição contará com a ampliação de modalidades esportivas e o retorno dos jogos eletrônicos.

Organizados pela pró-reitoria de Extensão (PROEXT), com parceria das atléticas dos cursos, os jogos serão transmitidos via Youtube da @unifaiadamantina, a partir das 19h30.

“A organização desta edição tem como objetivo dar continuidade ao trabalho de excelência que já vem sendo realizado pela PROEXT, sob o comando da nossa pró-reitora Dra. Liliana Martos Nicoletti Tóffoli, e com a participação importantíssima dos professores, Dra. Mayara Moura e Me. João Paulo Gelamos, coordenadores dos projetos das áreas de Biológicas e Saúde e Exatas e Agrárias, respectivamente”, destaca o Prof. Me. José Eduardo Lima Lourencini, coordenador de Projetos de Extensão da Área de Humanas.

Lourencini conta que a equipe mantém um diálogo aberto e frequente com todas as atléticas, “grandes parceiras” da PROEXT e que “representam a voz” de alunos e alunas, “indicando caminhos para que os Jogos Universitários de 2024 sejam ainda melhores”.

“Os jogos universitários deste ano vêm com um brilho diferente, novas modalidades, uma abertura inovadora e a mesma energia contagiante que o esporte sempre proporcionou entre os estudantes e colaboradores da FAI. Toda a equipe da PROEXT tem trabalhado com muito afinco e amor para que tenhamos os melhores jogos universitários em 2024!”, afirma a pró-reitora de Extensão, Prof.ª Dra. Liliana Martos Nicoletti Tóffoli.

Modalidades



Na edição 2024, os Jogos Universitários contarão com as seguintes modalidades individuais e coletivas, divididas nas categorias masculino e feminino: futebol society; futsal; handebol; voleibol; basquete; tênis de mesa; natação – individual, revezamento; atletismo 100 metros, 400 metros, 1.200 metros, arremesso de peso, salto em distância, revezamento 4×100 metros; jiu-jítsu; damas; xadrez; jogos eletrônicos; e corrida de rua.

A corrida de rua de cinco quilômetros será dividida por categorias de idade de 5 em 5 anos. A caminhada e o ciclismo serão destinados à comunidade para fins de promoção da saúde.

“A corrida de rua já é uma tradição do JUFAI e, sem dúvida, a modalidade mais democrática dos jogos. Nesta edição, procuramos dar maior ênfase à corrida, agendando sua realização em um domingo pela manhã, que é o dia em que provas desta natureza são realizadas em todo o mundo. Assim, procuramos agregar uma participação mais efetiva de toda comunidade FAI e, também, dos apaixonados por corrida de rua em Adamantina e toda região”, explica Lourencini.

As inscrições para as modalidades dos jogos estarão disponíveis a partir da próxima semana em ‌fai.com.br/junifai.