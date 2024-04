De Adamantina, Izabela Rodrigues e Lucas Marcelino estarão no Ibero-Americano de Atletismo em Cuiabá

O atletismo do Brasil terá 90 atletas (45 no feminino e 45 no masculino) na disputa do Campeonato Ibero-Americano de Atletismo de 2024, na pista do Centro Olímpico de Treinamento da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), em Cuiabá, de 10 a 12 de maio.

Entre os competidores convocados nesta segunda-feira (15) pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) estão dois adamantinenses: Izabela Rodrigues da Silva, do IEMA/SP no lançamento do disco, e Lucas Marcelino dos Santos, do Pinheiros-SP no salto em distância. Veja aqui a lista completa com os nomes dos 90 atletas.

Conforme a CBAt, o Ibero-Americano reúne a cada dois anos países ibero-americanos mais Andorra e países africanos onde a língua oficial é o espanhol ou o português. Um total de 25 países já se inscreveram.

Será a primeira vez que o centro-oeste recebe a competição que no Brasil já foi realizada em Manaus (1990), Rio de Janeiro (2000), São Paulo (2014) e novamente Rio de Janeiro (2016), que foi pré-olímpica como será agora a de Cuiabá. A primeira edição do Ibero-Americano foi realizada em 1983, em Barcelona (Espanha).