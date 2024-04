Curso de Fisioterapia realiza serviço de estágio em Uroginecologia e Obstetrícia

O curso de Fisioterapia do Centro Universitário de Adamantina possui estágios em diversas áreas, que visam o atendimento gratuito da população. Realizado por estudantes do 5º ano, o atendimento em Uroginecologia e Obstetrícia é supervisionado pela Prof.ª Ma. Maristela Bordinhon e o orientador de estágio Thiago Alves na Fisioclínica, localizada no Câmpus III (Av. Marechal Castelo Branco, 660), todas as segundas e quartas-feiras no período da tarde.

No setor, são atendidas pessoas (crianças, adultos e idosos) com incontinências urinária e fecal e constipação intestinal. Na saúde da mulher há atendimento para gestantes em todo o período pré-natal – com o encaminhamento do médico ginecologista – a fim de promover melhor qualidade de vida durante a gestação. No pós-parto também há atendimento de fisioterapia.

“Atende-se também para a reabilitação de mulheres que fizeram mastectomia (retirada da mama) devido ao tratamento de câncer de mama, até completa recuperação. Atendem-se mulheres com vaginismo – que apresentam dores na relação sexual. Sempre é feita uma avaliação fisioterapêutica e posteriormente é realizado o programa de tratamento”, completa a Prof.ª Ma. Maristela Bordinhon.

As pessoas com interesse no tratamento gratuito em Uroginecologia e Obstetrícia devem fazer cadastro nesta área de estágio na Fisioclínica, para posteriormente serem chamadas a uma breve avaliação (triagem). É necessário apresentar o Cartão Nacional de Saúde (CNS), RG, CPF e comprovante de residência. Os pacientes de Adamantina precisam de encaminhamento com a guia do SUS.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone da Fisioclínica (18)99823-8646.