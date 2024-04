Confira a agenda cultural do final de semana em Adamantina

Nesta quinta-feira (18), a partir das 20h no Anfiteatro Fernando Paloni, acontece o workshow com Ricardo Confessori em parceria com o Estúdio Renato Belloni

O final de semana se aproxima e com ele, as programações que são promovidas pela Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, prometem trazer muito entretenimento para os amantes da música, do teatro e de stand up comedy

Nesta quinta-feira (18), a partir das 20h no Anfiteatro Fernando Paloni, acontece o workshow com Ricardo Confessori em parceria com o Estúdio Renato Belloni. A programação é aberta a todas as pessoas, sejam elas músicas ou amantes da amantes.

Na sexta-feira (19), a Cia Multiverso fará a “Sexta Encena – com cenas curtas” e os ingressos já estão disponíveis de forma gratuita na Biblioteca Municipal Jurema Citeli.

A atividade contará com um mix de 10 cenas curtas que foram criadas com roteiros originais da Cia Multiverso Teatrl. Essas cenas já foram apresentadas nos anos anteriores durante as duas edições da Mostra de Cenas Curtas.

No sábado (20), acontecerá o stand up comedy show “É por isso que eu Bebo” e os ingressos devem ser adquiridos no site mega bilheteria.

Próxima semana

As atividades continuam na próxima semana. Adamantina recebe mais uma oficina por ser Ponto Mis. Desta vez, a temática abordada será “Direção Cinematográfica – Proposta e Decupagem”. Os encontros serão realizados na segunda-feira às 14h e também na terça-feira às 8h, ambas no Anfiteatro Fernando Paloni.

A oficina será ministrada por Bruno Cucio e os interessados podem fazer sua inscrição de forma gratuita na Biblioteca Municipal Jurema Citeli. A atividade é destinada a maiores de 14 anos.

Encerrando o mês, será realizado no Rotary Club de Adamantina, no domingo (21), a partir das 14h, o batizado, formatura e troca de graduações de capoeira. A ação ocorre com recursos da Lei Paulo Gustavo.

Na quinta-feira (25), acontecerá ainda o Humor de Quinta, com Humorada Cia de Comédia e por fim, será realizado no dia 28 de abril mais uma edição do Domingo no Parque.