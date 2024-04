ARTIGO: Tudo na mesmice de sempre nesta Província do faz de conta…

“A mediocridade é a arte de não ter inimigos.” (Sofocleto)

“Não há maior consolação para a mediocridade do que o fato de o gênio não ser imortal.” (Johann Goethe)

By seb@r.

Nas IDAS e VINDAS das famosas DANÇAS DAS CADEIRAS em meio aos DESENCONTROS mediados, como sempre, pelas eternas TROCAS NADA SIMBÓLICAS que envolve os poderes EXECETIVO e LEGISLATIVO PROVINCIANO, deve-se considerar o velho dito popular de sempre, ou seja, MUDAM AS MOSCAS, MAS A M… É SEMPRE A MESMA…

Desta forma, os PERSONAGENS quase sempre são os mesmos, assim, diz aquele outro dito popular, a saber: NADA COMO UM DIA DEPOIS DO OUTRO…

Entretanto, acredito que muita ÁGUA, ainda, deve passar pode debaixo dessas PONTES, isso é, sem deixar de lado que tais PONTES estão abandonadas ou em estado LAMENTÁVEL na área RURAL desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Por isso e mais aquilo, todavia, tudo pode ser aquilo que nunca foi e assim por diante, ainda mais quando trata-se dos POLITIQUEIROS que estão sempre de PLANTÃO por causa disto ou daquilo…

A atual GESTÃO PINOQUIANA continua a mesma do PASSADO, portanto, vai seguir PATINANDO no mesmo lugar de onde nunca conseguiu sair com a sua TURMA DE ALOPRADOS/AS…

Mas, tudo pode acontecer nestes DESENCONTROS PROVINCIANOS com as tais TROCAS deste lado com o outro lugar e ponto quase final…

O CENÁRIO neste momento continua mais com as tais IDAS do que com as VINDAS, haja visto que o JOGO está apenas no início e deve ENTRAR, bem como, SAIR, muitos/AS JOGADORES/AS , porém, com as mesmas BANDEIRAS ou CAUSAS…

As denominadas MENTES MEDÍOCRES continuam seguindo o BERRANTE nesta PROVÍNCIA, também, deve prevalecer o ACERTO DE AMIGOS/AS com os/as INIMIGOS/AS em nome da predominância do PODER pelo PODER em nome do PODER, desde que fique com os mesmos de sempre…

Neste CONTEXTO SINGULAR travestido de PLURAL quando as PROPOSTAS dos GRUPOS PROVINCIANOS, fica aquele outro dito mais do que popular: SE VOCÊ PENSA QUE TÁ RUIM, PODE PIORAR…

Tudo indica que o GESTOR PINOQUIANO não conseguiu nestes últimos meses, fortalecer o nome do seu FILHOTE, mesmo assim, entendo que TODO CUIDADO É POUCO com o DITO CUJO e sua turma, se bem que o mesmo se coloca sempre ACIMA DE TUDO E DE TODOS/AS…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

__________________________

e-mail: [email protected]