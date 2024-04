Arsenal vence e está na final do Campeonato Interno da Vila Freitas

Um assunto que deixou bastante movimentado os bastidores entre os amantes do rodeio da Cidade Joia e região, uma possível retomada da realização de um dos maiores e mais tradicionais eventos, o “Adamantina International Rodeo”, causou bastante repercussão e a nossa reportagem buscou informações oficiais com o idealizador do evento, Ricardo Bentinho Dias, o “Bentinho”.

Para a reportagem do jornal Folha Regional e o portal Adamantina NET, Bentinho destacou que “há a intenção de trazer novamente para a arena do Poliesportivo, o tradicional AIR que marcou uma geração de pessoas e levou milhares de pessoas para a Cidade Joia, em um tempo em que a cidade praticamente parava nos dias do rodeio”.

Bentinho destacou ainda que já iniciou as tratativas com a PBR, empresa americana que promove competições internacionais de montarias em touros que integrava o Adamantina International Rodeo e que recebeu o “sinal verde” para a volta à arena de Adamantina.

“Também estamos em conversa com ministros e outras importantes autoridades as quais temos contato e pessoas do segmento para poder proporcionar algo diferenciado e único na região.

Já sobre os shows, Bentinho disse que está em contato com produtores e empresários e também com alguns artistas de renome nacional e internacional, que caso o projeto “vá para frente”, Adamantina e região podem esperar por grandes shows e um evento de qualidade.

“Trata-se de um sonho meu, que quero muito em breve, poder colocar novamente em prática. Voltar a promover o Adamantina International Rodeo e proporcionar uma festa com o nível que a população merece, projetando novamente Adamantina no cenário internacional”, frisou Bentinho.

Um projeto que segue sendo elaborado deverá ser apresentado em breve pelo empresário.