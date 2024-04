Alamandas F.C. se reabilita com goleada na Copa Alta Paulista de Veteranos

Um dos esportes mais praticados no país, especialmente em parques e pistas próprias, o skate tem se popularizado cada vez mais entre crianças, jovens e também adultos, principalmente depois que se tornou olímpico. Em Adamantina, um evento quer mostrar que a modalidade também é viva no interior paulista ao agregar uma cultura diferente para o cotidiano das cidades.

No próximo dia 13, a Ufa Jam Session será realizada pela segunda vez, no Vale das Pedrinhas (Jardim das Primaveras). O campeonato, aberto para todos os skatistas, trará uma programação diversa.

“O objetivo do evento é fomentar o skate na região de Adamantina e trazer uma cultura diferente para a população em geral, mostrando que a modalidade é viva no interior de São Paulo. Além disso, queremos também quebrar preconceitos e destacar o estilo de vida por trás dos praticantes e simpatizantes, tanto do skate quanto da cultura hip hop”, pontua um dos organizadores, João Pedro Moraes Gasparotto.

Para isso, o evento contará com a discotecagem de Lucazemici, apresentação de break com Fernandinho Bboy, grafite, além do show com a Banda Cão. Durante todo o dia haverá ainda uma Jam Session de skate nas categorias mirim, iniciante e amador e, a quadra (pista de skate), também estará aberta em vários momentos para todos andarem e se divertirem. “Lembrando que teremos a 4ª edição da Feira Afro, realizada pelo grupo Gangazumba e Casa Afro de Adamantina, que contará com exposições e praça de alimentação com produtos típicos da cultura afro”.

EVENTO MULTICULTURAL

E esta diversidade de atrações ressalta a essência da 2ª Ufa Jam Session. “Não se trata de uma competição de skate até porque a competição, na nossa cultura, é bem diferente do que a sociedade está acostumada. É um evento multicultural! E a realização da Jam Session é mais como uma confraternização de todos os skatistas de Adamantina e região com o intuito de arrecadar fundos e melhorar cada vez mais o Vale das Pedrinhas”, ressalta Gasparotto, que é participante do Coletivo Vale das Pedrinhas e dono da Ufa! Skateshop. “Me empenho sempre nos eventos para mostrar a todos o valor que o skate e a cultura hip hop tem na sociedade e como ambos mudam vidas”.

APOIADORES

O evento, que conta ainda com apoio das secretarias de Cultura e Turismo e de Esporte, Lazer e Recreação, além da Casa Afro e grupo Gangazumba, será realizado das 14h às 22h.

É aberto a todos skatistas, além da população em geral. Para o campeonato de skate, as inscrições também serão feitas no local, sendo necessária a doação de 1kg de alimento, além de taxa a partir de R$10 (dependendo da categoria).

“Gostaria de agradecer todos os nossos apoiadores e patrocinadores, começando pela Secretaria de Cultura, Casa Afro e Secretaria de Esportes, que estão nos auxiliando em toda infraestrutura do evento. Também a Rede Sete de Supermercados, que é nosso patrocinador master, nos dando a oportunidade de premiar em dinheiro os skatistas e, assim, reverter o valor da inscrição em melhorias ao Vale das Pedrinhas. Por último, e não menos importante, gostaria de agradecer as marcas: Save Skateboard, Mothafoton, Boss Co., Alfa Skateboards, Your Face Skateboards, Blunt, Nineclouds e as lojas Água 3 Pingos, de Adamantina, e Clover House Skateshop, de Dracena”.