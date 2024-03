Sicoob Nosso inaugura nova sede administrativa e posto de atendimento em Adamantina

A Selar (Secretária Municipal de Esporte Lazer e Recreação) da Prefeitura de Adamantina, finalizou na quarta-feira (6), no Ginásio de Esportes Paulo Camargo, em Adamantina, a primeira fase da 16ª Copa de Futsal de Adamantina, que é a melhor competição de futsal da região da Alta Paulista.

As três partidas acirradas realizado pela oitava e última rodada apresentou os seguintes resultados:

-No primeiro jogo, o CW Motos/ Zé Gordo Autopeças, pintou o sete, diante do E.C. Entre Amigos, ao vencer por 7 a 1.

-No segundo jogo, o Império do Corte / Indaiá, sem dificuldade aplicou a goleada por 8 a 2, no Red Bull Pigari’s/ Jóia Gás/ Eletrônica Pigari’s.

-E finalizando a primeira fase Hookah Valem/ Supermercado Godoy Rede Smart/ Nova Foto e Ótica/ La’Brizza/ Desmonte SS/ Marcão Autopeças/ Chikão Frutas/ Marcos Construtor, também resolveu pintar o sete, ao vencer por 7 a 0 o Pedalada Futsal.

SEGUNDA FASE TERÁ O SEU INÍCIO NA SEGUNDA-FEIRA (11) COM TRÊS JOGOS

A segunda fase da mais bem organizada competição do futsal da região da Alta Paulista, terá seu início na segunda-feira (11), com três pela nona rodada, com os seguintes jogos, confira:

-No primeiro jogo: S.E. Hookah Valem X Parque Iguaçu

-No segundo jogo: Dell Lucélia X Óticas Bamboo Brasil

-E no complemento da rodada: C. A. do Morro / Lucélia X Psirico Futsal