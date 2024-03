Retirada e não reinstalação de câmeras de segurança gera pedido de informação na Câmara

Após vários confrontos disputadíssimo, com os jogos que abrilhantaram as noites de segunda, quarta e sexta feiras, que levaram ao delírio os esportista e torcedores de Adamantina e cidades vizinhas, a competição esportiva da bola pesada, mais bem organizada e disputada da região da Alta Paulista, a 16° Copa Selar de Futsal de Adamantina chega ao seu final.

Na noite desta sexta-feira (22) às 20h00, no Ginásio de Esportes Paulo Camargo, estarão em quadra frente a frente na disputa da grande final, as equipes do C.A. do Morro de Lucélia e CW Motos/Zé Gordo.

As duas equipes buscam o título da importante competição do futsal de Adamantina.

SEMI FINAIS

As equipes do C.A. do Morro de Lucélia e CW Motos / Zé Gordo de Adamantina, conquistaram a classificação para a disputa final ao vencer seus adversários a Óticas Bamboo Brasil e Psirico Lucélia, nas semifinais realizada na quarta-feira (20), confira os resultados.

C.A. DO MORRO

No primeiro confronto o C.A. do Morro Lucélia, enfrentou o Óticas Bamboo Brasil, e em um jogo acirrado garantiu sua classificação ao vencer por 4 a 2.

CW MOTOS

Já no segundo, o CW Motos enfrentou o bom e experiente time do Psirico /Lucélia. Em um jogo disputadíssimo entre as duas equipes, o CW Motos conquistou sua classificação, ao vencer por 9 a 7.

ORGANIZAÇÃO

Selar – Ronaldo Dutra “Tuiuiú ” e Luciano Netto.

APOIO:

Prefeitura Municipal de Adamantina- Prefeito Marcio Cardim.