Reestruturação ou adequação de cargos da Saúde e Obras é solicitada na Câmara

Nesta semana, o ex-aluno do curso de Educação Física do Centro Universitário de Adamantina, Paulo César Mendes Júnior, foi convocado para a seleção brasileira de fut7 na Copa América.

Mais conhecido como Paulinho, o jogador se formou em 2019 e, no futsal, atua como ala e foi campeão da Liga Paulista de Futsal (LPF) em 2021, pelo Dracena Futsal. Depois, o atleta reforçou o Brutos Limeira e o Barão Futsal, de Ribeirão Preto.

O torneio continental será entre os dias 3 e 7 de abril, em Buenos Aires, na Argentina. A convocação foi divulgada nas redes sociais da Confederação Brasileira de Soccer Society (CBSS), e 17 atletas foram chamados.

A base da seleção é formada pelos destaques da última edição do Campeonato Brasileiro, realizado em São Bernardo do Campo, onde Paulinho foi campeão com o Ribeirão fut7.

O fut7 é disputado por sete atletas de cada lado em um gramado sintético ou natural.

O docente do curso de Educação Física, Prof. Me. Marcos Ricardo Minutti, recebeu a notícia com enorme satisfação. “O Paulinho sempre foi muito dedicado, um exemplo de aluno, participativo desde o início da graduação até o fim. Chegar onde chegou foi mérito dele e temos que enaltecer isso. Agradeço pela oportunidade de ter sido seu professor e por tê-lo como amigo. Desejo muito sucesso”, diz.

A coordenadora do curso, Prof.ª Dra. Gabriela Galluci Toloi, ressalta que Paulinho sempre levou jeito nos esportes. “Ele sempre foi um gigante nas quadras. Durante os Jogos Universitários, era como se ele tivesse patins nos pés de tanto que driblava os adversários. Mas, um aspecto que sempre me marcou nele era a sua educação e caráter, não tinha quem não gostasse de sua companhia. Um rapaz com brilho nos olhos em busca de seus sonhos, com objetivos nitidamente traçados e agora alcançados. Imenso orgulho e admiração. Com a bola nos pés, se torna o Paulão! Os adversários que se cuidem!”, diz.

“É uma conquista muito importante para mim e eu só tenho a agradecer pelos meus professores do Centro Universitário, pois os ensinamentos que adquiri no curso de Educação Física foram, são e sempre serão fundamentais na minha vida, tanto na prática do esporte quanto na qualidade de vida e saúde”, ressalta Paulinho.