Quatro equipes disputam as duas vagas para a final da Copa de Futsal Selar Adamantina

Quatros equipes estão na briga, na disputa por duas vagas, para as finais da 16ª Copa Regional Selar de Futsal de Adamantina, que é a melhor competição e mais disputada de futsal da Alta Paulista.

As equipes do C.A. Morro Lucélia, Óticas Bamboo Brasil, CW Motos e Psirico Futsal, entrarão em quadra na busca da classificação, em jogos pelas semifinais, que serão realizados nesta quarta-feira (20) à partir das 20h00, no Ginásio de Esportes Paulo Camargo, pela 13ª rodada da tradicional competição adamantinense.

No primeiro confronto o C A.do Morro Lucélia/ Restaurante Panela Caipira/ Marcin Funilaria/ Madeireira Machado/ Bino Campinteiro, do treinador Bruno Queiroz, enfrenta o Óticas Bamboo Brasil/ CPP Adamantina/ Coz Jeans, do treinador Ricardo Andradina.

Já no segundo o CW Motos/ Zé Gordo Auto, do técnico Zé Maria, enfrenta o Psirico / BW Sprt/ Inove Engenharia e Topografia/ Cenaic/ Paris Café/ Toninho Veículos/ Inove Celulares Lucélia, do técnico Pedro Capello.

ORGANIZAÇÃO

Selar – Ronaldo Dutra “Tuiuiú” (secretário) e Luciano Netto (diretor).

APOIO

Prefeitura Municipal de Adamantina – Prefeito Marcio Cardim.

Na foto, os técnicos Bruno Queiroz, Ricardo Andradina, Zé Maria e Pedro Capelo, que estão nas semifinais