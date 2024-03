Projeto de Lei do Plano de Saúde aos servidores da FAI só pode ser votado até o início de abril

Reencontros, lembranças e saudades marcaram a noite da última quinta-feira (7) na homenagem pela comemoração dos 50 anos da conquista do título de Campeão Paulista de Profissionais da 2ª Divisão – hoje chamada de Série B do Paulistão –, EM 1974, e que deu vaga para a disputa da 1ª Divisão.

Organizada pelos amigos Rildo Xapuri, Flávio Koko, Orlando Kakinha e Carlinhos Bibi foi feita a entrega de medalhas comemorativas ao ‘Jubileu de Ouro’ a ex-jogadores que ainda moram em Adamantina e cidades vizinhas, bem como a familiares daqueles que infelizmente já faleceram. Estiveram presentes: Ademar, Dinho Vadú e Paulo Dentinho (diretor) – fizeram parte da equipe de 74. Também foram homenageados com medalhas: Jonas, Paulo Marini, Oscar, Candinho, Kokinho, João Paulo Dalaqua e Kakinha, bem como José Mario Tófoli e João Carlos (IBGE). Além da dona Ana, representando o esposo Antônio Libarino Bassan, recebeu um buquê de flores.

A homenagem ocorreu no Estádio Municipal ‘Antônio Goulart Marmo’, palco onde brilharam os jogadores que defendiam o Bugre de Adamantina.

Na mesma noite, houve ainda um amistoso festivo que misturou os amigos que treinam todas as quintas-feiras no Estádio e ex-atletas da história do futebol adamantinense. Vestindo a réplica do manto do Guarani jogaram: Canguru, Gersino, Ivanildo, Kakinha (Vinicius), Bibi, André, Fabiano, Vanderlei, Kokinho, Esquerdinha, Adriano Milão, Macarrão, Sr. Jonas e Daniel. Já com o uniforme do Adamantina FC entraram em campo: Borracheiro, Tuiuiú, Quinto, Kalango, Lupércio, Adriano Bombeiro, Ricardo Bispo (Cossi), Minatel, Juliano, Pedrinho e Evandro.

O jogo terminou 7 a 3, com os gols marcados por: Guarani/Vermelho – Rogério Macarrão (3), Fabiano (2), Vanderlei e Esquerdinha; Adamantina /Cinza – Ricardo Bispo, Juliano e Evandro.