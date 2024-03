Óticas Bamboo está na semifinais da Copa Selar de Futsal Adamantina

Com um futsal aguerrido, ofensivo e com forte marcação, que surpreendeu, a equipe do Óticas Bamboo Brasil/ CPP Adamantina/ Coz Jeans, garantiu sua classificação para as semifinais Copa Selar de Futsal de Adamantina.

Os comandados do treinador Ricardo Andradina, mostrou suas qualidades mais uma vez em quadra e superou seu adversário o bom time do Império do Corte F.C/ Indaiá, ao vencer por por 4 a 1, com os gols marcados por Matheus (3) e Roger.

A décima rodada realizada na quarta-feira (13), no Ginásio de Esportes Paulo Camargo, teve ainda confronto CW Motos / Zé Gordo Autopeças, vencendo de virada por 4 a 2, o Dell Lucélia/ NM Instalações Elétricas Lucélia e o empate em 4 a 4, entre as equipes do Parque Iguaçu/ Tavone e Psirico/ BW Sprt/ Inove Engenharia e Topografia/ Cenaic/ Paris Café/ Toninho Veículos/ Inove Celulares Lucélia.

Na foto, a equipe do Óticas Bamboo Brasil, que está na semifinal