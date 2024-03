O PDT de Adamantina aposta em novos nomes para a disputa da Câmara Municipal

Por Jéssica Nakadaira

Como parte das atividades extensionistas do curso de Agronomia do Centro Universitário de Adamantina, alunos dos diversos termos, acompanhados do coordenador do curso, Prof. Dr. José Carlos Cavichioli, participaram da ExpoCamda 2024, nos dias 20 e 21 de março.

O evento foi realizado na Fazenda Experimental da Camda, em Adamantina, contando com palestras técnicas, espaço Mulheres, Drone Show, feira comercial e visitação aos campos de produção.





No dia 20, o Dr. João Alberto Teixeira falou sobre “Os desafios da sucessão familiar” e, no período da tarde, o professor Thiago Bernardino de Carvalho, abordou o tema “Os desafios e as oportunidades da pecuária em 2024/25/26”. No dia 21 de março, os temas abordados foram: “Mercado de commodities”, com Andrew Giaretta e “O Futuro do Agronegócio”, com o Engº Agrônomo Marcos Fava Neves. Além das palestras, o evento contou com uma feira comercial e visitação aos campos de produção, destacando-se as culturas da soja, milho e amendoim.



“A participação dos alunos nestes eventos objetiva a aproximação do futuro profissional da agronomia com os produtores rurais e com as mais recentes tecnologias do setor agropecuário, além de obterem informações que são repassadas nas palestras pelos técnicos e especialistas convidados”, ressalta Cavichioli.

A coordenação do curso agradece o convite realizado pela gerência da Matriz Camda, em Adamantina, visto que estes eventos contribuem para a complementação da formação teórica e prática dos alunos.





