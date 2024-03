Mulher em bicicleta é atropelada por caminhão e sofre traumatismo craniano no interior de SP

“Quem sabe e sabe que sabe, é um sábio: deve ser imitado.” (Anilinas Salisil)

Sérgio Barbosa (*)

Ao professor ANTÔNIO JORGE (in memoriam), dedico!

Neste NOVO TEMPO NOVO que se chama hoje, está cada vez mais difícil encontrar pessoas com aquelas histórias em meio às outras estórias dos anos de outrora e tudo mais, porém, mais do que de repente pode aparecer para um encontro em tempo de pós-globalização com esta ou aquela REFLEXÃO CRÍTICA afins as curiosidades de um JORNALISTA DIPLOMADO de plantão…

Os conselhos FORAM muitos, ainda mais neste cenário PROVINCIANO, quando as instituições estão preocupadas com outras atividades nesta ou naquela área, porém, a HISTÓRIA pode estar no PASSADO para uma conexão com o PRESENTE em uma perspectiva de FUTURO…

O andar nunca era o mesmo naquele outro TEMPO DO TEMPO, além do mais ou de menos, os anos se foram como um rajada de vento, mesmo assim, acabou trazendo muitas FOTOS para relembrar aqueles MOMENTOS VIVIDOS por meio das experiências em níveis PESSOAL e PROFISSIONAL..

Também, reforçou naquele ENCONTRO mais do que especial, suas EXPERIÊNCIAS na MIDIA RADIOFÔNICA, tendo em vista que o ENCONTRO ocorreu no NÚCLEO MIDIÁTICO/CULTUMA FM das PAREDES ALVAS…

Não é fácil estar em conexão com o PASSADO, considerando que para muitos ficaram apenas SAUDADES e ponto quase final nesta HISTÓRIA QUE ANDAVA pelos corredores de uma instituição que o nome do MESTRE encontra-se na PLACA HISTÓRICA do início das atividades acadêmicas, porém, OUTROS NOMES, também, participaram deste momento solene, afinal de contas, ninguém faz nada sozinho…

Os encontros entre o MESTRE e o JORNALISTA DIPLOMADO, proporcionaram naquele outro TEMPO deste TEMPO, momentos de REFLEXÃO CRÍTICA sobre FATOS históricos que ocorreram em terras PROVINCIANAS, todavia com o olhar em nível GLOCAL, ou seja, sempre do GLOBAL para o LOCAL…

Ainda, estava sempre DISPONÍVEL para colaborar com as PAREDES ALVAS, todavia, foram raras as visitas ou CONVITES para marcar presença naqueles lados, mesmo assim, estava sempre mais do que presente no MESTRE, o interesse e o desejo de COLABORAR da melhor possível…

O olhar distante para muitos, estava sempre próximo do JORNALISTA DIPLOMADO atento às palavras do MESTRE para com o DISCÍPULO, ao mesmo tempo naquele outro tempo, predominava a vontade de crescer e participar, ainda, da consolidação do projeto institucional nas áreas do ensino, da pesquisa e da extensão das PAREDES ALVAS…

A experiência do MESTRE superava as dificuldades com a tecnologia daquele MUNDO que já se encontrava em nível de PÓS-GLOBALIZAÇÃO MIDIÁTICA, também, estava sempre em SINTONIA com as NOVAS DESCOBERTAS para uma aproximação com o CENÁRIO daquele outro TEMPO do TEMPO…

Afirmou o pensador contemporâneo que O TEMPO É O SENHOR DA RAZÃO, portanto, cada qual com suas histórias pelas estradas do conhecimento interior, todavia, sempre buscando a REFLEXÃO CRÍTICA que envolve o SER HUMANO como PERSONAGEM deste TEMPO DO TEMPO…

As PORTAS DA SABEDORIA estavam sempre ABERTAS para a humildade de sempre do MESTRE, tendo em vista que o DISCÍPULO naquele PASSADO não tão distante, estava em busca de ESTAR para que o SER estivesse sempre com o MESTRE…

QUEM ESTEVE COM O “MESTRE”, TALVEZ, POSSA SABER DE OUTROS DESENCONTROS…

_______________________________________

(*) Bacharel em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela FCS/IMS (1.983) e Jornalista profissional diplomado/MTb No. 16.772/SP (1.986).

e-mail: [email protected]