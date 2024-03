Motorista de caminhão fica ferido após atingir postes de energia e carros estacionados em Piracicaba

O trecho entre as Ruas Santo Antônio, Monselhor Francisco Rosa e Monsenhor Francisco Rosa com Alferes José Caetano, na região central da cidade, precisou ser isolado. A energia foi desligada para o socorro da vítima e trabalho de retirada dos postes e do caminhão. Devido a isso, houve ainda interrupção no abastecimento de água em bairros próximos.

A previsão, segundo nota da CPFL Paulista, é que a troca dos postes seja concluída e o fornecimento seja totalmente normalizado até o final do dia.