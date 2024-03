Inscrições para concurso da Prefeitura de Adamantina podem ser efetuadas a partir desta segunda-feira (25)

Interessados tem até às 16h do dia 25 de abril para confirmar participação

Estão abertas a partir desta segunda-feira (25) as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Adamantina. Os interessados tem até às 16h do dia 25 de abril (período em que a 2ª via do boleto estará disponível), exclusivamente no site do www.inepam.org.br para efetivarem a inscrição.

A taxa de inscrição para os cargos de nível médio e técnico é de R$40,00 e para os cargos de nível superior é de R$45,00.

As vagas são destinados aos cargos de: agente Comunitário De Saúde ESF – Cecap, Agente Comunitário De Saúde ESF – Centro, Agente Comunitário De Saúde ESF – Dorigo, Agente Comunitário De Saúde ESF – Jardim Brasil, Agente Comunitário De Saúde ESF – Vila Industrial, Agente Comunitário De Saúde ESF – Jamil de Lima, Agente Comunitário De Saúde ESF – Jardim Adamantina, Agente Comunitário De Saúde ESF – Mario Covas 1, Agente Comunitário De Saúde ESF – Mario Covas 2, Agente Comunitário De Saúde ESF – Vila Cicma, Agente Comunitário De Saúde ESF – Vila Jardim, Agente da Receita Tributária, Auxiliar de Enfermagem – ESF, Cuidador Domiciliar, Enfermeiro ESF, Médico Pediatra, Médico Segurança do Trabalho, Nutricionista e Técnico e Meio Ambiente e formação de cadastro de reserva conforme previsto no edital.

A prova objetiva será realizada provavelmente no dia 26 de maio a partir das 9h para o 1º período e das 14h para o 2º período, horários em que serão fechados os portões. A convocação e confirmação da data e local de realização das provas será divulgada nos sites www.inepam.org.br e www.adamantina.sp.gov.br.