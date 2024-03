Equipes da Academia DG Sport joga em Salmourão pela Copa Regional Categorias Menores

Feira da Mulher Empreendedora acontece neste sábado (9), a partir das 16h na Estação Recreio

Chegaram ao fim ontem (7), as formações que antecedem a realização da edição de aniversário da Feira da Mulher Empreendedora que acontece neste sábado (9), a partir das 16h na Estação Recreio.

Na oportunidade, a FATEC, nova parceira da iniciativa que é da Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, marcou presença no evento.

Na apresentação, a professora Dra. Daiane Marcela Piccolo, coordenadora do curso de Ciência de Dados, apresentou a faculdade de tecnologia, todos os cursos que estão disponíveis no município e, ainda, as oportunidades que a instituição de ensino superior oferece, entre elas os projetos de extensão/comunidade.

Com a parceria, as empreendedoras que tiveram interesse poderão participar de uma oficina de capacitação no mês de abril que terá como tema “Precificação e formação de preço de vendas”.

Nos encontros, que acontecerão às terças-feiras no período noturno, serão abordados os assuntos: importância dos controles financeiros e gerenciais; entender sobre formação de preço; formatação de preços e usando o Excel para controle.

“Agradecemos a FATEC por esse interesse nas empreendedoras, em notar um público onde será possível desenvolver o projeto de extensão voltado à comunidade. Com essa oportunidade, elas poderão obter conhecimento prático e técnico, para que evoluam ainda mais em seus negócios”, disse Luciana Pereira, secretária de Desenvolvimento Econômico.

O encontro contou com a participação de Taina Samora, proprietária da Essencialle e parceira na feira. Ela trouxe algumas dicas práticas para as empreendedoras que estarão comercializando seus produtos na programação e foi realizado o sorteio dos espaços definindo o local de cada empreendedora dentro da Estação Recreio.

4ª edição da Feira da Mulher Empreendedora

Sábado (9), a partir das 16h na Estação Recreio acontece a edição de aniversário da Feira da Mulher Empreendedora em Adamantina com mais de 100 empreendedoras que comercializarão produtos dos mais variados segmentos.

Para a edição comemorativa, a estrutura que abrigava as sombrinhas, novo ponto turístico do município, foi remodelada e ganhou novas cores: rosa, amarelo e lilás.

Além das novas sombrinhas, foi criado ainda o Espaço Inovação. Nele, as empreendedoras montarão seus espaços com as estruturas que foram usadas na ExpoVerde na parte interna do barracão do agronegócio.

A programação da feira ainda conta com apresentações culturais como: os idosos que praticam capoterapia pelo CRAS, acompanhados pelo professor Lucas Nóbrega farão uma apresentação assim como as crianças que fazem parte do Projeto Capoeira do Bem, financiado pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA) com a professora Suellen Rocha, a partir das 16h.

Já às 16h30, os idosos que participam dos Jogos da Melhor Idade com a dança de salão farão sua apresentação. Depois, a Jazz Band Los Kandangos percorrerá a feira fazendo suas performances.

Pela primeira vez, tocará na feira o DJ Michael Nery a partir das 17h. A programação ainda traz uma apresentação de ballet às 19h e encerram a noite também pela primeira vez na feira, a Banda Aero Vinil.

A Feira ainda conta com a praça de alimentação das empreendedoras e também das entidades Casa da Sopa e Os Vicentinos.