DG Sport estreia na competição de categorias de base neste sábado em Adamantina

Em sua primeira participação na competição luceliense, as equipes da Academia de Futebol DG Sport de Adamantina, tem estreia confirmada neste sábado (02), em Adamantina, pela primeira rodada da 4ª Copa Judá de Lucélia de Categorias Base de Futebol de Campo.

As equipes adamantinenses enfrentam o time do Projeto Bom de Bola de Osvaldo Cruz, em dois jogos, nas categorias, Sub 11 e Sub 13.

Os confrontos serão realizados a partir das 8h00, no Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo de Adamantina.

COMISSÃO TÉCNICA

A comissão técnica da Academia de Futebol DG Sport /Adamantina é formada por Luan Guerra, Dagoberto Pereira e Eduardo Martines (Técnicos).

-Na foto, o jogador Miguel Rangel, do Sub 13, do DG Sport.