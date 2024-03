Confirmada efetivação do Plano de Regionalização da Saúde em Adamantina

Pedidos foram entregues pelo vereador Hélio José dos Santos (PP), pelo presidente do PSB de Adamantina, Paulo Araújo, e pelo secretário do partido, Everton Santos

O ex-governador de São Paulo e atual ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França, recebeu na manhã desta quinta-feira duas importantes solicitações de autoridades adamantinenses.

Após ministrar palestra no 5º Fórum Nacional da Associação Nacional das Instituições Municipais de Ensino Superior (Animes), na Fundec em Dracena, França conversou com lideranças regionais e partidárias.

O ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte recebeu o vereador Hélio José dos Santos, o presidente do PSB de Adamantina, Paulo Araújo, e o secretário do partido, Everton Santos, em uma sala reservada. Após uma proveitosa conversa, acolheu as solicitações da comunidade adamantinense.

Uma das solicitações é relacionada ao antigo imóvel do Instituto Brasileiro do Café (IBC). Os documentos solicitam a intercessão do ministro junto à Superintendência do Patrimônio da União visando a doação do imóvel, cedido à União pelo município em 1964. Referido prédio, que encontra-se abandonado, tem área e localização ideal para investimento na geração de emprego e renda.

“Nossa bandeira é Adamantina, por isso vamos buscar recursos e apoiar todas as iniciativas que busquem o desenvolvimento de nossa cidade”, enfatizou Paulo Araújo, presidente do PSB.

Outro pedido entregue pelos representantes de Adamantina solicita intercessão junto ao ministro de Estado do Esporte, André Fufuca, com o propósito de obter a liberação de recursos financeiros destinados à construção de um Ginásio Poliesportivo, a ser construído no “Campo do Marroco”, na Vila Joaquina.

“O município de Adamantina carece de espaços esportivos desta natureza, não dispondo de nenhum ginásio esportivo na região em questão. Logo, a edificação de tal infraestrutura trará benefícios substanciais nas esferas esportiva, educacional, social, de lazer e recreativa para uma parcela significativa da população local”, destacou o vereador Hélio José dos Santos.

O respectivo ginásio poliesportivo será um espaço público multifuncional, complementando as instalações já existentes, tais como um parquinho infantil e uma academia ao ar livre, possibilitando a prática de diversas modalidades esportivas e atividades recreativas e culturais, contribuindo de forma significativa para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

As demandas constam de ofícios elaborados pela Prefeitura e Câmara Municipal, bem como pelo PSB de Adamantina, reiterando as solicitações.

Evento partidário

Após a palestra, França ainda se reuniu com lideranças do PSB de toda a Nova Alta Paulista, em evento realizado do Rotary Club de Dracena.

A atividade partidária, que objetiva o direcionamento e fortalecimento da sigla na região, teve o representante do partido em Adamantina, Paulo Araújo, compondo a mesa principal.

Fórum

O Fórum Nacional da Animes, que segue com programação nesta sexta-feira, reune líderes educacionais de todo o país para debater questões cruciais sobre o ensino superior.

A Associação representa 60 instituições, englobando universidades, centros universitários e faculdades. Essas instituições estão distribuídas nos estados de: São Paulo (27), Pernambuco (19), Goiás (4), Paraná (3), Santa Catarina (2), Tocantins (1), Espírito Santo (2) e Rio de Janeiro (2). Seu atual presidente é Antonio Henrique Habib Carvalho, que também preside o Conselho Estadual de Educação de Pernambuco – CEE/PE.