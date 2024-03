Centro Universitário abre inscrições para bolsas de 50% até o dia 1º de abril

Nesta terça (19) e quarta-feira (20), acontece na cidade de Campinas o I Simpósio das Mulheres Empreendedoras. A iniciativa é da Prefeitura de Campinas e conta com o apoio da Prefeitura de Adamantina e do SEBRAE.

O 1º Simpósio das Empreendedoras é um evento que conta com a participação de 40 mulheres que integram o projeto da Feira da Mulher Empreendedora de Adamantina e de Campinas.

Durante o dia de hoje, as participantes estarão presentes em capacitações que terão como foco sua participação em feiras. A iniciativa conta com o apoio do Sebrae – SP.

Ainda nesta terça-feira acontece palestras com empreendedoras, oficinas e, ainda, um talkshow com a secretária municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, Vandecleya Moro; Luciana Pereira, secretário de Desenvolvimento Econômico de Adamantina; Bete Gratão, vice-prefeita de Pacaembu; a idealizadora da Feira das Mulheres Empreendedoras de Campinas, Grazi Coutinho e, ainda, empreendedoras de cada uma das cidades.

Entre as participantes no simpósio, haverá ainda um espaço para que algumas empreendedoras de Adamantina coloquem seus produtos em exposição e, ainda, poderão conhecer a loja colaborativa do Campinas Shopping, que é um espaço onde as mulheres que participam do projeto tem para colocarem em exposição e, ainda, comercializarem seus produtos além da “feira mãe” e das feiras descentralizadas.