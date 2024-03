Castramóvel passa por teste para ser colocado em funcionamento

Compõem a programação Orientação Educacional e de Carreira, sarau de poesia, yoga e projeto Estimulação

O Serviço de Apoio Psicopedagógico e Psicossocial (SAPP) do Centro Universitário de Adamantina tem diversas atividades programadas para o mês de março, nos Câmpus I, II e III, com oficina de Cidadania, Diversidade e Inclusão, Orientação Educacional e de Carreira, Cine-Debate, sarau de poesia, yoga e projeto Estimulação.

“O SAPP é um serviço em expansão, bastante recente na história da FAI e pioneiro em nossa região, mas que em pouco tempo de funcionamento tem contribuído para o fortalecimento de relações mais saudáveis das pessoas consigo mesmas e de seus processos de desenvolvimento biopsicossocial”, afirma a coordenadora do SAPP, Prof.ª Dra. Ana Vitória Salimon-Santos.

Além da diversidade de atividades, Ana Vitória explica que foram ampliadas as ações para os demais câmpus, com a pretensão de “cada vez mais atender as necessidades da comunidade acadêmica, envolvendo alunos e todos os funcionários, docentes e técnico-administrativos”.

Dia 5, às 18h, está agendada a oficina de Cidadania, Diversidade e Inclusão com o tema “Vozes silenciadas: Os desafios enfrentados pelas mulheres”, com mediação da psicóloga Evelini Ferraz Rodrigues e da assistente social Tânia Martins de Souza, na sede do SAPP no Câmpus II.

Dia 7, das 17h30 às 18h30, também no SAPP, a oficina de Orientação Educacional e de Carreira terá como tema “Café com chocolate: dialogando sobre o futuro profissional”, com mediação da psicóloga Evelini.

O projeto Estimulação, que por meio da prática da atividade física proporciona maior consciência corporal, momentos de descontração e bem-estar, funciona todas as quartas-feiras das 17h às 18h, e neste mês será realizado dia 6, no Câmpus I; dia 13, no Câmpus II, e em 20 de março no Câmpus III.

A prática de yoga conta com três turmas, às terças-feiras, das 17h às 18h, nos dias 5, 12 e 19 de março. E às quintas-feiras, das 7h às 8h, e das 11h30 às 12h30, nos dias 7, 14 e 21, no Câmpus II.

Em reflexão ao Dia Internacional da Mulher (comemorado em 8 de março), no dia 12, às 17h, está programado o Cine-Debate com o documentário “Como ela faz?”, mediado pelas assistentes sociais Tânia Martins de Souza e Regiane Vieira Gonçalves Dechen, no Laboratório de Habilidades I, Bloco V, Câmpus II.

Dia 13, às 17h, haverá Sarau de Poesia também em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, com mediação da psicóloga Evelini e da assistente social Regiane, na sala 15 – SAPP, no Câmpus I. O espaço está aberto para quem quiser compartilhar uma poesia.

Dia 19, às 18h, na sede do SAPP no Câmpus II, a oficina de Cidadania, Diversidade e Inclusão terá o tema “Preconceitos e pré-conceitos: qual é o nosso olhar para o mundo?”, com mediação da assistente social Regiane e da psicóloga Evelini.

Dia 21, das 17h30 às 18h30, haverá oficina de Orientação educacional e de Carreira com a temática “Eu me identifico com esse curso?”, mediada pela psicóloga Evelini, no SAPP – Câmpus II.