Caminhão tomba após colisão com veiculo em rodovia

Nesta semana, 8 de março, sexta-feira, comemora-se o “Dia Internacional da Mulher” em nível mundial, um fato a mais no calendário anual dos homens, claro, das mulheres também, porém, elas sabem das coisas, enquanto que os homens, bom, estes, como sempre, ficam naquela conversa sem mais e sem menos quando o tema em pauta é a mulher deste novo tempo novo que se chama hoje…

Não é fácil escrever sobre esta mulher que aparece do nada em meio ao tudo e transforma o cotidiano do homem sem o mesmo, querendo e conseguindo ao mesmo tempo marcar presença com responsabilidade frente aos desencontros deste cenário atual…

Quero mais é que elas façam acontecer neste mundo, quando o homem pensa que manda, coitados, estão mais perdidos que “cego em tiroteio”, ainda não se deram conta que o tempo passou e eles ficaram “a ver navios”…

Os ventos da pós-globalização estão mostrando um novo cenário para o planeta e as mulheres, como sempre, continuam demonstrando aquele algo mais neste contexto glocal, ou seja, do global para o local…

O chamado universo feminino anda mais agitado do que nunca neste contexto plural para as MULHERES, assim, cada qual, do seu jeito fica parado num mesmo tempo, quem sabe, esperando pelo passado, ao mesmo tempo, ruminando como um animal irracional pela Amélia do outro tempo deste tempo…

Creio que, hoje, os homens pensam de um jeito e agem de outro, sonhando com aquela mulher do outro mundo para um desencontro a mais, porém, antes de tudo, faz-se necessário estar em conexão com as propostas mediadas pela atualidade dos fatos em meio aos desafetos e assim por diante…

Dizem que a “verdade dói”, por isto e mais aquilo o homem continua sua busca sem fim, haja vista, os fatos históricos como impasse do momento e também, uma fuga da realidade feminina…

Não adianta, as MULHERES estão em todos os lugares, basta um olhar e pronto, lá está marcando mais do que uma presença no espaço do pseudo homem, também, foram tantos desencontros que ocorreram deste lado que se perderam no tempo do seu tempo sem o tempo…

O diferente assusta os homens neste tempo mais do que finito, entretanto, infinito para todas as MULHERES que continuam com seus objetivos mais do que definidos neste projeto amplo, geral e irrestrito…

O homem está devendo tudo e mais alguma coisa para as MULHERES que continuam lutando e marcando presença em todas as áreas do MERCADO por meio da qualificação e da competência, portanto, que as VITÓRIAS sejam laureadas com a consolidação do ESPAÇO FEMININO neste tempo novo tempo…

