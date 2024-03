Associação de Moradores cobra providências sobre constante falta de água no Bela Vista

Durante reunião realizada na terça-feira (19), a Associação de Moradores do Jardim Bela Vista cobrou providências para a solução da constante falta de água ocorrida no bairro.

Além dos membros do órgão comunitário, participaram do encontro o vereador Prof. Hélio Santos, o prefeito Márcio Cardim e representantes da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) que é responsável pelo tratamento e abastecimento de água em Adamantina.

“ Direcionamos nossos questionamentos ao senhor Fábio de Assis, gerente de divisão da Sabesp, solicitando esclarecimentos sobre as causas subjacentes à escassez de água no Jardim Bela Vista, especialmente nos finais de semana, e quais medidas já foram ou serão tomadas para abordar essa questão. O gerente de divisão da Sabesp elucidou as causas da escassez de água no Jardim Bela Vista, informando que uma solução para esse problema já está em andamento e que provavelmente não haverá mais registros de falta de água na comunidade no próximo final de semana”, relatou Prof. Hélio em postagem nas suas redes sociais.

Após as reivindicações da Associação e posicionamento da concessionária, as partes marcaram nova reunião para a próxima terça-feira (26) com o objetivo de avaliar os resultados das medidas a serem adotadas pela Sabesp na busca da solução do problema de falta de água no bairro.