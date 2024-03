Assembleia de Deus – Ministério no Ipiranga é fundada em Adamantina

Sob o céu cinzento que cobria a manhã desta quinta-feira (28), comoção, homenagens e aplausos, foi sepultado o corpo do ex-vereador, vice-prefeito e assessor parlamentar, Kleber Bragato.

O cortejo saindo do Memorial Flor de Lótus foi acompanhado pela esposa e parceria de todas as horas Adriana, familiares, amigos e pessoas ligadas a política regional, contou também com a presença do deputado estadual Mauro Bragato e autoridades de Adamantina.

Antes de ser depositado o caixão no jazigo da família Bragato, houve uma homenagem feita pelo radialista Jonas Bonassa – “Sabiá”, com quem Kleber mantinha uma amizade de longa data.

Sabiá relembrou as boas ações de Kleber Bragato, seu jeito de tratar as pessoas e suas causas, tomando-as como se fossem próprias. Sempre dedicado a Adamantina e pronto para ajudar em todas as áreas.



“Sem dúvida alguma, estamos aqui sepultando um dos maiores políticos da cidade de Adamantina”, disse Sabiá.

Parceiro e grande amigo de Kleber, o também assessor parlamentar e ex-diretor do escritório regional do Governo do Estado de Presidente Prudente, Francisco Torturello – o “Chicão”, destacou ao jornalismo Folha Regional: “ele já está fazendo falta, não somente para os familiares que são aqueles que mais sentem sua partida, mas em todos os cantos em que poderia estar, simplesmente fazia questão de estar presente para ajudar, este era o seu legado”.

Ponto alto e mais comovente, pelo fato de descumprir a ordem natural da vida, onde os filhos sepultam seus pais, foi marcado pelas lágrimas, palavras de afeto e boas lembranças proferidas pela mãe de Kleber.

“Ele foi um filho maravilhoso. Carinhoso, dedicado… como eu te amo meu filho”, frases expressadas pela mãe e que deixaram um nó na garganta e o aperto ao coração de quem as ouvia.



Mesmo bastante debilitada, com o auxílio de amigos e familiares em uma cadeira de rodas, a mãe esteve presente até a última vista da urna que levava o filho querido até a sepultura que ficou rodeada de flores, coroas e outras homenagens enviadas por pessoas dos mais diversos segmentos e cidades.

Vá em paz amigo, companheiro de todas as horas Kleber Bragato. Somos gratos pela herança valiosa dos ensinamentos de um coração manso, puro e humilde, sempre pronto para servir, independente de quem precisasse de seu apoio.

Rogamos a Deus que dê o conforto e entendimento necessários aos seus familiares, na certeza de que sua missão foi cumprida com excelência em prol a Cidade Joia e região.

Homenagem do Grupo Folha Regional (Jornal, TV e Sites) e do portal Adamantina NET.