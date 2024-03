ARTIGO: “O TEMPO SE CHAMA HOJE” NESTA PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

“Hasta la victoria siempre” (Ernesto ‘Che’ Guevara)

By seb@r.

Neste novo tempo novo, se faz necessário estar sempre com a reflexão afiada para não sofrer nenhuma surpresa no caminho, por isto e mais aquilo, este articulista esteve sempre com o reflexo em nível elevado para não ser envolvido nas questões do cotidiano do poder pelo poder e nada mais em terras provincianas…

Diz o dito popular que “a melhor defesa é o ataque”, assim, estar é diferente de ser em tempo de globalização, entretanto, mais do que nunca estar alerta é fundamental para dar a resposta no ato, sem pensar duas vezes sobre o confronto neste caso ou quem sabe, depois daquele caso sem mais e sem menos em meio aos desencontros dos/as politiqueiros/as de plantão…

Quisera estar de bem com o mundo e o desmundo de um mesmo tempo, porém, as cobranças acabam nos pegando de surpresa neste meio sem início e muito menos com fim para o outro lado de um mesmo lado…

Está cada vez mais complicado manter o nível da discussão desta pauta PROVINCIANAS, mesmo com a nova estrela que chegou num horizonte qualquer, por isto e sem aquilo, talvez o dever não foi cumprido pelo discípulo e o mestre ficou como sempre, “a ver navios” neste mar de lama…

A banda “Planet Hemp” tem um disco/cd com o seguinte título: “Os cães ladram, mas a caravana passa”, assim, o poder continua na pisa celestial para um compromisso a mais neste contexto GLOCAL, ou seja, do GLOBAL para o LOCAL nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

As vozes do além continuam agitando as vielas de um bairro qualquer, mas, antes de tudo ou quem sabe, depois de tudo e mais alguma coisa, pode-se pensar em voltar aos velhos discursos do passado, ou seja, dos velhos e maus tempos da de um passado recente, invocando para isto e mais aquilo, os mesmos discursos de sempre…

O tempo, diz o dito popular, “é o melhor remédio” em muitos ocasos de um talvez, mesmo assim, para ser neste cenário PROVINCIANO, faz-se necessário ter e assumir um compromisso COMUNITÁRIO, todavia, fica uma outra dica aqui, a saber: TODO CUIDADO É POUCO…

Não se pode mais ficar dos dois lados ou até mesmo, em cima do muro, ainda, embaixo do muro, ainda, atrás do muro ou do lado do muro, portando, deve-se “dar a cara pra bater” como a melhor opção e ponto quase final…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER, também, a frase continua a mesma de sempre, a saber: O TEMPO QUE SE CHAMA HOJE…

_________________________________

e-mail: [email protected]

_______________________________

(*) Jornalista profissional diplomado e professor universitário.