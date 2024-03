ARTIGO: Está chovendo na horta de quem?

Em 1987, na gestão do ex-prefeito Sérgio G. Seixas, nasceu a Horta Comunitária do Jardim Adamantina. O objetivo do saudoso gestor (que sempre esteve à frente do seu tempo) era oferecer uma alimentação mais saudável aos moradores do bairro e doar a produção excedente da horta às entidades assistenciais. Com o passar dos anos, como previsto na implantação do importante projeto social, a população do bairro cresceu e a distribuição das hortaliças ficou restrita aos seus moradores.

É difícil mensurarmos a quantidade de alimentos que foram produzidos nos últimos 37 anos na Horta Comunitária do Jardim Adamantina (para se ter uma ideia, atualmente centenas de famílias são atendidas pelo relevante projeto social). Mais difícil ainda é encontrarmos adjetivos que possam definir o notável trabalho que os servidores municipais vêm desenvolvendo nessas quase quatro décadas de existência da horta. Talvez a trajetória do ex-funcionário Nelson Cavagna possa mostrar o tamanho deste comprometimento. Recordemos um pouco da história desse exemplar servidor.

Nelson Cavagna, trabalhou 30 anos na Horta Comunitária do Jardim Adamantina. Entre 1993 e 2023, ele foi o responsável em preparar canteiros, semear, cuidar, colher e distribuir as hortaliças aos moradores do bairro. No inverno de 1994, por exemplo, ocorreu uma severa geada na nossa região. Percebendo que o evento climático poderia destruir a plantação, ainda de madrugada, Nelson se dirigiu até a horta e começou a irrigá-la. Ao amanhecer, tremendo de frio e com as mãos congeladas, Nelson se viu recompensado. Ele havia salvo as frágeis plantinhas que nos meses seguintes iriam estar na mesa das inúmeras famílias carentes do bairro.

Por essas e por outras, em nome de Nelson Cavagna, quero dedicar aos servidores que trabalharam e, claro, aos que ainda trabalham na Horta Comunitária do Jardim Adamantina, a poesia Domingo irei para as hortas na pessoa dos outros, de Álvaro de Campos (Fernando Pessoa):

Domingo irei para as hortas na pessoa dos outros,

Contente da minha anonimidade.

Domingo serei feliz – eles, eles…

Domingo…

Hoje é quinta-feira da semana que não tem domingo…

Nenhum domingo. –

Nunca domingo. –

Mas sempre haverá alguém nas hortas no domingo que vem.

Assim passa a vida,

Subtil para quem sente,

Mais ou menos para quem pensa:

Haverá sempre alguém nas hortas ao domingo,

Não no nosso domingo,

Não no meu domingo,

Não no domingo…

Mas sempre haverá outros nas hortas e no domingo!

Para que não me acusem de ter sido corporativista neste texto, gostaria de dizer que existem ótimos projetos envolvendo hortas urbanas em Adamantina, inclusive um que está sendo chamado de projeto da horta midiática. Não sei o motivo do “carinhoso” apelido (e muito menos em qual horta está chovendo), mesmo assim, deixo para reflexão mais algumas palavras de Fernando Pessoa: Há grandes sombras na horta/ Quando a amiga lá vai ter.…/ $er feliz é o que importa, / Não importa como o ser!

Dica: Hortas urbanas, como a do Jardim Adamantina, há tempos são implantadas como um meio de ajudar na alimentação das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social no Brasil e no mundo. Como na maioria dos bairros da nossa cidade existem áreas verdes propicias a receber esse tipo de iniciativa, passo a palavra aos pré-candidatos ao cargo de prefeito Alcio, Gustavo Taniguchi e José Carlos Tiveron.