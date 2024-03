Aprovado PL no valor de R$ 3,1 milhões para obras de recapeamento em diversas ruas

Adamantina está entre os 62 municípios da região de Marília que firmaram na quinta-feira (22) um termo de compromisso de gestão com a Secretaria de Estado da Saúde (SES-SP), que garantiu mais de R$ 257 milhões do Tesouro Estadual para o setor.

Conforme divulgou o Governo de SP, Adamantina foi contemplada com R$ 1.054.590,00 para aplicar na atenção básica, calculados a partir do IGM SUS Paulista, e a Santa Casa de Adamantina foi inserida entre os prestadores de serviços de saúde na área do Departamento Regional de Saúde (DRS) de Marília contemplados com a nova Tabela SUS Paulista, que garante um complemento mensal ao hospital no valor previsto de R$ 671.489,32.

Os recursos foram anunciados pelo secretário da saúde, Eleuses Paiva, durante a 2ª Oficina de Regionalização da Saúde, que marcou a volta do “Gabinete 3D – Saúde”, do governo paulista. No evento, promovido pela SES-SP, Paiva assinou o documento juntamente com prefeitos e representantes de 36 entidades filantrópicas. Serão mais de 1,1 milhão de pessoas beneficiadas na região.

A iniciativa abrange investimentos provenientes da Tabela SUS Paulista e do IGM SUS Paulista, dois programas estaduais lançados no último ano. “Estamos, pela primeira vez na história da saúde pública de São Paulo, assinando um termo de compromisso entre Estado e Municípios, para fazer a cogestão regional. Queremos resolver, de maneira compartilhada, os problemas da população em sua própria região. É um absurdo as pessoas terem de se descolar porque não há capacidade de serem atendidas em suas cidades”, enfatizou Eleuses Paiva.

O secretário ainda comentou sobre o programa Tabela SUS Paulista. “A tabela federal está sem reajuste há mais de 20 anos. Encontramos mais de oito mil leitos fechados em nosso estado, que poderiam estar atendendo as filas. Analisando este cenário, tivemos a iniciativa pioneira de remunerar adequadamente as entidades filantrópicas, propondo um valor justo por cada procedimento realizado. Isso é a Tabela SUS Paulista”.

FILA ÚNICA

No compromisso firmado entre Estado e municípios, também foi dado o pontapé para a criação da regulação regional única. As secretarias municipais de saúde se comprometeram a disponibilizar as informações sobre oferta de serviços próprios e sob gestão, para que seja possível uma implementação de uma regulação por região do Estado, o que resultará em maior transparência nas filas por procedimentos do SUS.